Обстрел Константиновки и бои за Угледар

По меньшей мер три человека стали жертвами российского ракетного обстрела в городе Константиновка Донецкой области. По данным Киева, утром в субботу несколько ракет попали в жилой квартал, повредив многоэтажные дома, гостиницу, гаражи и машины.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны расширить номенклатуру поставляемого Киеву оружия, например, разрешить отправку тактических ракет ATACMS американского производства дальностью до 300 км, для пуска которых можно использовать уже имеющиеся у ВСУ установки HIMARS.

Между тем, уже несколько дней идут тяжёлые бои за Угледар на западе Донецкой области. Ещё в четверг представители самопровозглашённой ДНР заявляли, что российским войскам удалось занять окраины города; но украинские и западные наблюдатели это отрицают. В Киеве заявляют, что отражают атаки с большими потерями для наступающих.