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Россия

На орбиту выведен военный спутник "Космос-2560"

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 Ирина Шелудкова
Момент запуска
Момент запуска   -   Авторское право  Кадр из видео Минобороны РФ

C космодрома Плесецк в Архангельской области на орбиту успешно выведен секретный российский военный спутник "Космос-2560". об этом сообщает Минобороны РФ.  Подробности миссии и технические характеристики не раскрываются. 

"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", — говорится в сообщении ведомства. 

Несколько дней ранее на орбиту был выведен навигационный космический аппарат "Глонасс-К1". По оценкам экспертов, он практически полностью состоит из импортной электроники. Из-за запрета экспорта космических технологий в Россию в рамках импортозамещения  к концу года планируется запуск спутника "Глонасс-К" новейшего поколения.