На орбиту выведен военный спутник "Космос-2560"

C космодрома Плесецк в Архангельской области на орбиту успешно выведен секретный российский военный спутник "Космос-2560". об этом сообщает Минобороны РФ. Подробности миссии и технические характеристики не раскрываются.

"Космический аппарат "Космос-2560", запущенный боевыми расчетами космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России", — говорится в сообщении ведомства.

Несколько дней ранее на орбиту был выведен навигационный космический аппарат "Глонасс-К1". По оценкам экспертов, он практически полностью состоит из импортной электроники. Из-за запрета экспорта космических технологий в Россию в рамках импортозамещения к концу года планируется запуск спутника "Глонасс-К" новейшего поколения.