Данию беспокоит американский Закон о сокращении инфляции

Европейский союз опасается, что Соединённые Штаты переманят к себе его промышленность. Закон США о борьбе с инфляцией предуматривает выделение 369 млрд долларов на поощрение зелёных технологий, но только на производствах, находящихся в Северной Америке.

Дания - глобальный лидер в сфере возобновляемой энергетики. В ней находятся крупнейшие в мире предприятия по изготовлению ветряных турбин. Не переедут ли такие фирмы за океан? Отвечает зам. главы компании "Зелёная энергия" Ян Хиллеберг:

"Конечно, есть риск перемещения европейских инвестиций в США. Поэтому, с моей точки зрения и с точки зрения Дании, это тревожный сигнал. Еврокомиссия должна выступить с новыми инициативами, гарантирующими, что у нас, в Евросоюзе, будут как минимум такие же инвестиции и поддержка, как в Америке".

Закон о сокращении инфляции поможет произвести к 2030 году в США 120 тыс ветряных турбин. Он предлагает щедрые налоговые кредиты и другим производителям зелёной энергии, включая технологии будущего, которые могут перебраться в Америку.

Ян Хиллеберг продолжает:

"Опасения в отношении применения возобновляемого водорода заключаются в том, что это всё ещё довольно молодая отрасль и довольно молодая цепочка создания стоимости. Нам в Европе нужно сосредоточиться на том, чтобы не все доступные сейчас инвестиции были перенаправлены в США. Нам очень нужны новые и сильные стимулы для цепочки поставок возобновляемого водорода и инфраструктуры, чтобы утвердиться в Европе".

Евросоюз готовится противостоять Закону о снижении инфляции. Франция и Германия хотят, чтобы было быстро разрешено увеличить национальные субсидии. Но Дания и ряд других стран ЕС опасаются, что за государственную помощь возникнет нечестная конкуренция.

"В общем, мы должны разработать новый тип европейской промышленной политики, чтобы нас были мощности, цепочки создания стоимости, доступ к сырью и всё остальное для обеспечения конкурентоспособности Европы. Это гораздо более широкая дискуссия с промышленной точки зрения, чем просто ответ на Закон о снижении инфляции администрации Байдена", - заключил датчанин Ян Хиллеберг.

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