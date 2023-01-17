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Новости Европы

Фигурант коррупционного скандала в Европарламенте Панцери явился с повинной

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 Jorge Liboreiro
Бывший евродепутат Антонио Панцери
Бывший евродепутат Антонио Панцери   -   Авторское право  Dominique HOMMEL/ European Union 2018 - Source : EP

Ключевой фигурант коррупционного скандала, охватившего Европейский парламент, покаялся и согласился сотрудничать со следствием. Бывший депутат от Италии Пьер Антонио Панцери во вторник подписал соглашение с бельгийскими властями, в котором он признал свое соучастие во взяточничестве и обещал раскрыть «существенную» информацию о деле, получившем название "Катаргейт".

Прокуратура расследует схему «наличные в обмен на услуги», по которой крупные суммы выплачивались страной Персидского залива, (подразумевается Катар) с целью повлиять на политику Евросоюза.

Предполагаемым участником подобного подкупа евродепутатов бельгийские власти объявили Марокко.  До 2017 года Панцери возглавлял парламентскую делегацию по связям со странами Магриба. Марокко находится в этом африканском регионе.

"Решение Панцери сотрудничать с властями может ускорить раскрытие этого преступления, бросающего тень на демократию, - сказал вице-спикер от Греции Димитрис Пападимулис. - Будем надеяться, что всплывёт больше имен виновных, и что мы приблизимся к истине как можно скорее".

Тень брошена и на Чемпионат мира по футболу. Катар и Марокко отвергают обвинения в свой адрес. 

Панцери находится под стражей с середины декабря по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Сообщается, что в его доме было найдено более 600 тыс евро наличными. Как сообщил его адвокат, итальянец получит пятилетний тюремный срок, но в обмен на своё сотрудничество выйдет на свободу уже через год.

Бывшему евродепутату также грозят штраф и конфискация его активов, стоимость которых, по оценке прокурора, составляет один миллион евро.