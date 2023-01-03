Евросоюз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19

Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса. Тем самым Брюссель пытается помочь Пекину сдержать массовое распространение COVID-19 после снятия строгих национальных ограничений, связанных с пандемией. Заявление об этом сделал пресс-секретарь Еврокомиссии после поездки в КНР делегации ЕС:

"Учитывая ковидную ситуацию в Китае, еврокомиссар по здравоохранению Кириакидес выражает ему солидарность и поддержку, - сказал Тим Макфи. - Китайским коллегам будут направлены экспертные сведения по охране общественного здоровья в этой ситуации, а также безвозмездная вакцина, адаптированная к последним вариантам вируса".

Но ответа на это не последовало. Власти Евросоюза обеспокоены тем, что Китай может скрывать появление у себя новых штаммов. Тем временем, некоторые страны ЕС уже приняли меры в отношении лиц, прибывающих из Китая. Италия, Франция и Испания намерены требовать от пассажиров отрицательных тестов на коронавирус или справки от вакцинации. Но для того, чтобы эти меры были эффективными, необходима международная координация. Её продолжат обсуждать в среду в Брюсселе эксперты и официальные представители 27 стран-членов.

Бельгия собирается анализировать на наличие новых штаммов COVID-19 сточные воды на авиалайнерах, прибывающих из Китая. Поскольку некоторые инфицированные пассажиры могут не пользоваться туалетом во время полетов, эта мера предназначена для отслеживания не людей, а того, что происходит в Китае. Ведущий бельгийский вирусолог призывает к этому и другие страны ЕС:

«Причина, по которой мы предлагаем секвенировать в Европе все виды вирусов, поступивших из Китая, заключается в лишь относительной прозрачности, которую эта страна демонстрирует в настоящее время, - сказал Марк ван Ранст. - Власти КНР не представляют достаточной секвенций, то есть генетической информации о вирусах, в международные базы данных. Мы не уверены, что в случае возникновения нового варианта, его бы сразу занесли в базу. Ужасно, что мы вынуждены так думать. Мы хотели бы считать китайских коллег выдающимися учеными. Но в определенный момент в Китае наука становится политикой».

Профессор Ван Ранст предупреждает также, что пока Евросоюз пытается предотвратить проникновение новых штаммов из Китая, опасность может исходить откуда-то ещё: так, новые варианты COVID-19 появляются в США. Трудно следить за короновирусной ситуацией и в России.