Тысячи пациентов с симптомами COVID-19 ежедневно поступают в медицинские учреждения Шанхая в экстренном порядке, большинство из них – люди старше 65 лет. Государственные СМИ КНР сообщили, что 70% населения мегаполиса с населением 25 миллионов, возможно, заражены вирусом.

Китай столкнулся с беспрецедентной волной заболеваемости, спустя почти месяц после того, как власти сняли жёсткие санитарные ограничения.

В последние дни более десятка стран ввели тесты на COVID-19 для пассажиров, прибывающих из Китая, Пекин осудил эти меры.