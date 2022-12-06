Латвия против "Дождя": подробности и реакции

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию независимого российского телеканала "Дождь". В совете заявили, что сделали это "из соображений безопасности".

Поводом для решения стал скандал вокруг заявлений журналиста Алексея Коростелева; но в Риге подчеркнули, что "возможное" выражение поддержки российской армии стало лишь одной из причин. В вину "Дождю" вменяют отсутствие звуковой дорожки на латышском, карты с Крымом как частью России, а также — некую информацию, полученную от Службы национальной безопасности.

"Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии в ночь на четверг. Теоретически решение ещё может быть оспорено. Об отзыве лицензии и прекращении вещания сообщил сообщил во вторник, 6 декабря глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш:

Формально, согласно латвийскому закону о СМИ, ТВ-каналу "Дождь" было сделано 3 замечания, после чего власти имеют возможность лишить СМИ лицензии. Первое предупреждение было сделано за появление в кадре карты Крыма как части Российской Федерации. Руководство канала объяснило эксцесс тем, что карта осталась без изменения со времени вещания "Дождя" до "изгнания" из России, где такое изображение карты является условием местного закона о СМИ.

Вторым предупреждением стало обращение к армии России, воюющей в Украине, как "нашей армии" и к солдатам, задействованным в так называемой кремлёвской "спецоперации", как "нашим ребятам". В контексте латвийской исторической позиции, которая рассматривает присутствие в стране российской армии в советское время как оккупационные войска, подобные упоминания недопустимы в эфире латвийского ТВ-канала, пусть и русскоязычного. Национальный совет по электронным СМИ Латвии 2 декабря оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 тысяч евро за слова "наша армия" в отношении Вооруженных сил РФ.

Наконец, последней каплей, переполнившей "чашу терпения" местных служб безопасности, стал эфир Алексея Коростелева, в котором он упомянул помощь российским призывникам, попавшим сразу на фронт в Украину. Любое упоминание помощи вражеской, оккупационной армии, каковой российские вооруженные силы считают и в Украине, и в Латвии, несёт в себе прямое нарушение закона о СМИ.

На запрет вещания в Латвии, ещё до его вступления в силу, отреагировали многие деятели российского зарубежья. Основной тон выступлений - поддержка журналистов "Дождя" как честных и принципиальных людей. Мнение нескольких медиа персоналий собрал на своём канале журналист Александр Плющев:

Своё принципиальное мнение высказал в своём телеграм-канале один их бывших руководителей компании "Юкос" Леонид Невзлин:

Согласно последним сообщениям, Латвия может также запретить вещание "Дождя" в YouTube на территории страны.