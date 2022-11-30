Евросоюз выступил за привлечение России к ответственности за её действия в Украине, который он считает преступными. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать при поддержке ООН специализированный суд для расследования российских преступлений и преследования за них. О создании такого трибунала неоднократно просил президент Украины Владимир Зеленский.

Еврокомиссия сообщила, что с начала войны погибли или получили ранения более 100 тыс украинских военных и не менее 20 тыс мирных жителей.

«Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за преступление агрессии против суверенного государства», - сказала фон дер Ляйен.

Брюссель предложил план конфискации замороженных российских активов и направления этих денег на восстановление Украины после военного вторжения. Глава исполнительной власти ЕС пояснила:

"Россия также должна финансово компенсировать те разрушения, которые она причинила, - сказала фон дер Ляйен.- Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд евро. Россия и её олигархи должны возместить Украине этот ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть способы заставить Россию заплатить».

На сегодня в Евросоюзе заморожены 300 млрд евро Центробанка России и 19 млрд евро, принадлежащих российским олигархам. По плану Брюсселя, ЕС и его партнёры будут управлять этими средствами, инвестировать их в краткосрочной перспективе, а прибыль направлять в Украину. План не будут иметь обратной силы. Конфискуемые деньги должны быть связаны с реальными и доказанными преступлениями конкретных лиц.

Кремль ранее назвал идею конфискации российских активов в Европе "международным бандитизмом" и "попыткой легализации совершённого ранее воровства".