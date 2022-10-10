"Неприемлемой эскалацией конфликта" назвал массированный удар России по украинским городам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В Брюсселе обвинили Москву в нанесении ударов "без разбора" и "совершении военных преступлений".

В эксклюзивном интервью Euronews председатель Европарламента Роберта Метcола так прокомментировала события понедельника:

То, что происходит, вызывает отвращение: это неизбирательные нападения на детей, людей, ведущих повседневную жизнь, посещающих школу... На наших глазах убивают мирных жителей, это абсолютно неприемлемо. Я всегда говорила и повторю: примиренчество никогда не работало и не будет работать. Это военные преступления, и ответ должен быть соразмерным! Роберта Метсола председатель Европарламента

В понедельник министр иностранных дел Германии заявила, что её страна в ближайшее время поставит Украине системы ПВО.

Украина должна выиграть эту войну, и мы должны сделать все для этого. Они борются за свои жизни, война идёт в Европе. Мы не можем позволить, чтобы Кремлю это сошло с рук Роберта Метсола председатель Европарламента

Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано в очередной раз напомнил, что "неизбирательные нападения на гражданских лиц приравниваются к военному преступлению".

В Таллине на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за создание международного трибунала для рассмотрения военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

И наконец, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине и заверил в безусловной поддержке альянсом "храброго украинского народа и его борьбы против агрессии Кремля".