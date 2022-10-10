Роберта Метсола: "Это военные преступления, ответ должен быть соразмерным"Комментарии
"Неприемлемой эскалацией конфликта" назвал массированный удар России по украинским городам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В Брюсселе обвинили Москву в нанесении ударов "без разбора" и "совершении военных преступлений".
В эксклюзивном интервью Euronews председатель Европарламента Роберта Метcола так прокомментировала события понедельника:
В понедельник министр иностранных дел Германии заявила, что её страна в ближайшее время поставит Украине системы ПВО.
Представитель ЕС по внешней политике Петер Стано в очередной раз напомнил, что "неизбирательные нападения на гражданских лиц приравниваются к военному преступлению".
В Таллине на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за создание международного трибунала для рассмотрения военных преступлений, совершенных Россией в Украине.
И наконец, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Украине и заверил в безусловной поддержке альянсом "храброго украинского народа и его борьбы против агрессии Кремля".