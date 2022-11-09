Еврокомиссия представила обновлённый Пакт стабильности и роста. Его принцип - применять кнут и пряник и к расточительным южанам, и бережливым северянам, а также проявлять гибкость. В то время как всем разрешается иметь госдолг до 60% ВВП и дефицит на уровне 3%, странам с большим долгом даётся до 7 лет для его сокращения.

«Существует фискальное пространство, в котором страны-члены, в том числе с высокой задолженностью, могут вести переговоры о постепенном сокращения своего долга в течение дополнительных трёх лет плюс 4 года по первоначальному плану. Условие для этого- чтобы у них были инвестиции на общие приоритеты, то есть на зелёный переход и цифровой переход, - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. - Думаю, мы обсудим с государствами-членами возможность добавить к этим инвестициям оборону».

Действие Пакта стабильности и роста в его прежнем виде приостановлено до конца 2023 года, чтобы позволить правительствам материально поддерживать домохозяйства и предприятия, которые пострадали вначале от пандемии, а затем и от последствий российской войны в Украине. Теперь Еврокомиссия признает, что такие страны, как Греция или Италия, с долгами, превышающими 150% ВВП, не смогут снизить их до первоначальной цели за 20 лет. Но чтобы заставить столицы ЕС выполнять взятые на себя обязательства, Брюссель предлагает новый инструмент, который позволит применять финансовые санкции к странам-членам быстрее, чем раньше.

"Я вижу общую основу, которая заключается в осознании того факта, что нам нужны более постепенные и дифференцированные пути для сокращения долга, и нам нужно фискальное пространство для инвестиций. Это признают все, - продолжал Джентилони. - Но конечно, знаменитый дьявол прячется в известных деталях".

Эти предложения теперь будут впервые обсуждаться в декабре на уровне министров, среди которых отношения к нему очень разные - кое-кто видит в них нарушение финансовой дисциплины. Как сказал Euronews источник в Еврокомиссии, не следует ожидать принятия пакта до июня следущего года, но в любом случае существует широкий консенсус в отношении того, что в интересах еврозоны - избежать длительных задержек в обстановке растущего давления со стороны внешних рынков.