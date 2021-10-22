Евросоюз защищается от дестабилизации снаружи и изнутри

Главы государств и правительств Евросоюза завершили двухдневные переговоры по таким темам, как цены на энергоносители, верховенства права, стрительство зелёной экономики. В пятницу главное внимание уделялось проникновению в страны-члены мигрантов через Беларусь. В Брюсселе расматривают это как месть за санкции, уже введённые против Минска. Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил применение в ответ на это новых ограничительных мер:

«Режим Лукашенко увидит, что Европейский Союз способен реагировать, принимать решения и готов защищаться».

Лидеры рассмотрели гуманитарную ситуацию на польско-белорусской границе, где погиб уже восьмой человек. Они обещали оказать финансовую поддержку Литве, Латвии и Польше, которые подвергаются дестабилизации с Востока, а также усилить охрану внешних рубежей ЕС. Обсуждалась идея отгородиться от Беларуси неким физическим барьером. Глава Еврокомиссии заверила, что это не будет сделано за счёт налогоплательщиков:

«Не будет финансирования колючей проволоки и стен».

Урсулу фон дер Ляйен беспокоят попытки Польши поставить национальные законы над союзными, что может привести к ослаблению связей внутри Евросоюза.

В кулуарах премьер-министр Матеуш Моравецкий встретился с крупным евроскептиком, кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен. Брюссель пригрозил Варшаве судом:

"Верховенство закона - в сердце нашего Союза, - продоложала Фон дер Ляйен. - Нам предстоит долгий путь. Это будет комбинация диалога с судебным иском и конкретными действиями по восстановлению независимости судебной системы. "

Это был последний саммит с участием Ангелы Меркель, 107 по счёту. Хозяин Шарль Мишель сказал, что Брюссель без неё будет "как Париж без Эйфелевой башни". Коллеги немецкого канцлера говорили, что им будет нехватать её опыта, мудрости и умеренности.

Дань уважения главе правительства Германии воздал из-за океана бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама:

«Для меня было привилегией использовать ваше партнерство в преодолении серии кризисов, с которыми столкнулся наш народ. Я счастлив, что стал вашим другом. Я наблюдал, как вы проявляли добрый юмор, мудрый прагматизм и безупречные моральные ориентиры на протяжении многих лет."

Теперь трудные текущие проблемы Евросоюза лягут на плечи нового канцлера Германии, когда лидеры ЕС встретятся снова в декабре. На нынешнем же саммите кипели горячие дискуссии, но он не увенчался никакими формальными решениями.