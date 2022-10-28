Европейские законодатели достигли соглашения о постепенном прекращении продаж на территории ЕС новых легковых автомобилей и микроавтобусов с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Договоренность между представителями Европейского парламента и Евросовета была достигнута вечером 27 октября и представляет собой первое соглашение, принятое в рамках пакета Fit for 55, направленного на сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 55% к 2030 году.

Новое законодательство предусматривает снижение выбросов CO2 на 55% для новых легковых автомобилей и на 50% для мелкогрузовых (фургонов) к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года. Основная цель - сокращение выбросов CO2 от автомобилей на 100% к 2035 году, то есть фактически запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды, на дорожный транспорт приходится 30% всех выбросов парниковых газов в ЕС и почти две трети используемой в ЕС нефти.

"С помощью поставленных целей мы создаем ясность для автомобильной промышленности и стимулируем инновации и инвестиции для автопроизводителей. Кроме того, покупка и вождение автомобилей с нулевым уровнем выбросов станет дешевле для потребителей", - заявил голландский евродепутат Ян Хуйтема, докладчик Европарламента по этому вопросу.

Франс Тиммерманс участвовал в переговорах в качестве представителя Еврокомиссии и приветствовал решение в своём Твиттер-аккаунте: "Автомобильная промышленность ЕС готова, потребители с нетерпением ждут транспортные решения с нулевым уровнем выбросов. Так что давайте двигаться вперед на полной скорости!"

Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии, которая в настоящий момент является председателем Европейского Совета (согласно 6-месячной ротации), добавил, что сделка "проложит путь для современной и конкурентоспособной автомобильной промышленности в ЕС".

"Мир меняется, и мы должны оставаться на гребне инноваций. Я считаю, что мы сможем воспользоваться преимуществами этого технологического перехода. Предусмотренные сроки делают конкретные цели достижимыми для автопроизводителей", - утверждает Сикела.

Но с этими мнениями согласны не все.

"Гринпис" назвал срок 2035 года слишком далёким и заявил, что он не соответствует принятым на себя Евросоюзом обязательствам по защите климата.

"ЕС выбирает долгую дорогу, и заканчится она катастрофой. Европейский отказ к 2035 году от использования автомобилей, работающих на горючем топливе, - это недостаточно быстро: новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания должны быть запрещены не позднее 2028 года", - сказала Лорелей Лимузен, которая отвечает в "Гринпис" за кампанию борьбы с загрязнением от автотранспорта.

"Это объявление - прекрасный примером того, как политики могут радоваться громким заголовкам, которые скрывают реальность их неоднократных неудач в принятии мер в отношение климата. ООН только что подтвердила, что климатический кризис выйдет из-под контроля, если правительства не предпримут быстрых и решительных действий, включая переход на более чистые виды транспорта", - добавила представитель "Гринпис".

Европейские автопроизводители тем временем назвали соглашение "чрезвычайно далеко идущим, беспрецедентным решением", заявив, что 27 странам ЕС необходимо ускорить этот переход, чтобы он был осуществим.

"Не заблуждайтесь, европейская автомобильная промышленность справится с задачей по обеспечению этих автомобилей и фургонов с нулевым уровнем выбросов", - отметил Оливер Ципсе, генеральный директор автоконцерна BMW и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

"Однако теперь мы хотим, чтобы рамочные условия, необходимые для достижения этой цели, были отражены в политике ЕС. К этим условиям относятся доступность возобновляемых источников энергии, бесперебойная сеть частной и государственной инфраструктуры для подзарядки автомобилей, а также доступ к сырью", - добавил он.

Европейское законодательство также предусматривает пересмотр стимулирующего механизма для автомобилей с нулевым и низким уровнем выбросов в сторону повышения, чтобы он соответствовал текущим тенденциям продаж и привел на рынок ЕС доступные автомобили с чистым выбросом, а также пересмотр существующих правил маркировки топливной экономичности и выбросов CO2 для автомобилей к концу 2024 года.