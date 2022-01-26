Автомобилю разрешили летать

Автомобилю теперь разрешено летать над Братиславой. Словацкая компания Klein Vision получила первый европейский сертификат авиационной безопасности для своего гибрида машины и самолёта. Двухместный прототип под названием AirCar осуществил уже более 200 взлётов и посадок, а общий налёт превышает 75 часов.

Сооснователь Klein Vision Антон Заяц говорит, что для такого гибрида было бы удобно использовать европейскую сеть малых аэродромов:

«Я часто летаю по Европе, и хотел бы иметь летающий автомобиль, потому что тогда после посадки в аэропорту мне не надо было бы ловить такси, пробиваться через перегруженные терминалы, ждать лимузин и так далее».

Пока максимальная дальность полёта AirCar — 500 километров. Разработчики надеются, что этот гибрид может стать энергоэффективной альтернативой вертолётам аэротакси.

Теперь Klein Vision работает над следующим прототипом летающего автомобиля, который мог бы преодолевать до тысячи километров на скорости до 300 км. в час. Когда и он получит сертификат авиационной безопасности, компания планирует начать серийное производство.