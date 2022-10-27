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Новости Европы

Глава МВФ предсказывает рецессию в еврозоне

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 Euronews
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева   -   Авторское право  Euronews

Директор-распорядитель Международного валютного фонда предупредила, что по Европе может  ударить рецессия. В беседе с Euronews Кристалина Георгиева объяснила, что экономический горизонт значительно омрачён войной России в Украине. Про её словам, Евросоюзу будет трудно уберечься от энергетического кризиса:

«Удар по европейским экономикам таков, что, по нашим ожиданиям, половина стран еврозоны испытает как минимум два квартала отрицательного роста. Другими словами, рецессию. Дам вам представление о том, насколько значителен удар по Европе: наши прогнозы до пандемии и наши текущие прогнозы различаются на полтриллиона евро. То есть потери для европейского народа весьма и весьма драматичны».

Георгиева также указала, что положение домохозяйств и бизнеса может значительно ухудшиться, даже если им будет оказана государственная помощь. 

Наш корреспондент Александра Вакулина попросила главу МВФ сделать прогноз на предстоящие годы.

«Не буду приукрашивать: 2023 год будет тяжелее, чем 2022. Следующая зима для Европы может быть суровее, чем наступающая. Объясню, почему. Европейские политики действовали очень быстро, заполняя газовые хранилища. Но если нынешняя ситуация сохранится, и Россия не будет обеспечивать газом Европу, как эти газовые хранилища будет заполняться в следующем году?»