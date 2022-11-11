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мир

Еврокомиссия ухудшила прогноз по экономическому росту

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 Андрей Позняков
Световая инсталляция на здании европейского центробанка
Световая инсталляция на здании европейского центробанка   -   Авторское право  AP Photo/Michael Probst, File

Европейская комиссия ухудшила прогноз по экономическому росту еврозоны в следующем году. В Брюсселе отмечают, что первая половина 2021-го прошла лучше, чем ожидалось: с отменой санитарных ограничений резко выросли объёмы потребления в сфере услуг. Тем не менее, негативные факторы грозят экономике еврозоны рецессией в конце года.

Потенциал дальнейших экономических потрясений из-за войны, развязанной Россией, далеко не исчерпан. Наибольшую угрозу представляет неблагоприятная ситуация на рынке газа, а также риск дефицита энергоносителей, прежде всего не этой, а следующей зимой.
Паоло Джентилони
еврокомиссар по экономике

Ухудшены и прогнозы по инфляции, которая может достичь 8,5% к концу 2022 и превысит 6% в 2023-м. Больше всех пострадает, как ожидается, Германия, чья экономика особенно сильно зависела от поставок из России и в итоге сократится на 0,6% в следующем году.