Европейская комиссия ухудшила прогноз по экономическому росту еврозоны в следующем году. В Брюсселе отмечают, что первая половина 2021-го прошла лучше, чем ожидалось: с отменой санитарных ограничений резко выросли объёмы потребления в сфере услуг. Тем не менее, негативные факторы грозят экономике еврозоны рецессией в конце года.

Потенциал дальнейших экономических потрясений из-за войны, развязанной Россией, далеко не исчерпан. Наибольшую угрозу представляет неблагоприятная ситуация на рынке газа, а также риск дефицита энергоносителей, прежде всего не этой, а следующей зимой. Паоло Джентилони еврокомиссар по экономике

Ухудшены и прогнозы по инфляции, которая может достичь 8,5% к концу 2022 и превысит 6% в 2023-м. Больше всех пострадает, как ожидается, Германия, чья экономика особенно сильно зависела от поставок из России и в итоге сократится на 0,6% в следующем году.