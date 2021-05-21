От создания водородной бомбы до ссылки: 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова

Ему было суждено стать одним из создателей первой советской водородной бомбы, а затем войти в число ярых борцов с любым видом ядерного оружия. Став правозащитником, он не раз публично критиковал советские власти. В 1980 г. был лишен всех советских наград и премий и отправлен в ссылку, из которой вернулся только через шесть лет, а еще через три его не стало.

21 мая 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения советского физика-ядерщика, правозащитника и диссидента, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова.

В Москве в центральном офисе партии "Яблоко" по этому случаю открылась выставка "Андрей Дмитриевич Сахаров: тревога и надежда", на которой представлены фотографии ученого, а также цитаты из его выступлений, статей и воспоминаний. Изначально местом проведения фотовыставки должен был стать Чистопрудный бульвар в столице. Но буквально за три недели до предполагаемой даты открытия - 17 мая - мэрия Москвы отказалась ее согласовать. По словам директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского, официальной причины отказа названо не было.

Приютить выставку вызвалось московское отделение партии "Яблоко". Экспозицию удалось в кратчайшие сроки перенести из уличного пространства в помещение.

17 мая на Чистопрудном бульваре в Москве должна была открыться выставка, посвященная столетию со дня рождения Сахарова.... Posted by Сахаровский центр on Friday, May 21, 2021

Действия властей, по мнению лидера партии Николая Рыбакова, не вызывают удивления. "Если прочитать те высказывания Андрея Дмитриевича Сахарова, которые вынесены на плакаты выставки, то они свидетельствуют, что за 30 лет, которые прошли после смерти Сахарова мы продвинулись не в сторону большего международного сотрудничества, большей гуманизации власти, защиты окружающей среды, а, к сожалению, ровно в противоположном направлении. И все, сказанное Сахаровым тогда, абсолютно актуально и сейчас".

Юбилей Андрея Сахарова отмечают и в других городах России. Аналогичная московской выставка открывается в екатеринбургском "Ельцин Центре". В свою очередь, в Нижнем Новгороде стартует Международный фестиваль искусств, который носит имя Сахарова.

Кроме того, в Сарове открыт памятник академику: именно в этом городе ученый вместе со своими коллегами работал над созданием водородной бомбы. Мемориал станет третьим по счету в стране: первые два находятся в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин на встрече с членами своего Совета по правам человека согласился с предложением установить памятник Сахарову в Москве на названном в честь ученого проспекте.

Краткая биография

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Он был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Академик был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда за научную деятельность.

В 1950-1968 годах Сахаров в составе расчетно-теоретической группы работал в КБ-11 в городе Арзамас-16 (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики в городе Саров Нижегородской области): заведующим лабораторией, начальником сектора (отделения), заместителем научного руководителя.

Сахаров предложил собственный проект бомбы в виде слоев дейтерия и природного урана вокруг обычного атомного заряда. Интенсивная работа группы завершилась успешным испытанием первой советской водородной бомбы 12 августа 1953 года.

С конца 1960-х годов стал одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения "инакомыслящих" в психиатрических больницах.

В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.

Открытые гонения на Андрея Сахарова начались с письма сорока академиков, опубликованного в газете "Правда" в августе 1973 года и вызвавшего кампанию с осуждением общественной деятельности Сахарова.

Несмотря на открытую оппозицию советскому режиму, Сахарову не было предъявлено официальных обвинений вплоть до 1980 года, когда он резко осудил ввод советских войск в Афганистан.

8 января 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР Андрей Сахаров был лишен всех правительственных наград и премий, включая звания трижды Героя Социалистического труда. 22 января 1980 года он был сослан в город Горький (ныне Нижний Новгород), где был помещен под домашний арест. За 6 лет ссылки провёл три длительных голодовки.

В декабре 1986 года по распоряжению Михаила Горбачева Андрей Сахаров вернулся в Москву, где продолжил работать в Физическом институте им. Лебедева.

В ноябре-декабре 1988 года Сахаров впервые выехал за рубеж, где встречался с президентом США Рональдом Рейганом, вице-президентом США Джорджем Бушем, президентом Франции Франсуа Миттераном и др.

Встреча Сахарова с Рейганом в Вашингтоне. 1988 год. Ron Edmonds/1988 AP

В 1988 году Европарламент учредил премию в области прав человека и назвал ее в честь советского академика.

14 декабря 1989 года Андрей Сахаров скончался. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.