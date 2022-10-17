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Новости Европы

Евросоюз принимает меры против Ирана за Махсу Амини и дроны

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 Christopher Pitchers
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель   -   Авторское право  John Thys/(c) Pool AFP/AP

Евросоюз подтвердил своё решение ввести санкции против 11 иранских граждан и 4 организаций, виновных в серьёзных нарушениях прав человека и причастных к убийству Махсы Амини. Эта курдская девушка была задержана в Тегеране за неправильное ношение хиджаба так называемой «полицией нравов». В чёрный список" ЕС включены эта религиозная группировка, иранские правоохранительные органы, а также министр информации и технологий, который признан ответственным за отключение в стране интернета. Брюссель призывает к полному расследованию смерти Амини. Но юрист правозащитной организации Amnesty International считает такие меры недостаточными: 

«Это санкции долгожданные в том смысле, что они в некоторой степени выводят на чистую воду лиц, виновных в этих ужасных нарушениях прав человека, - сказала Раха Бахрейни. - В Иране нет независимой судебной системы, и поэтому лицам, ответственным за убийства и пытки участников демонстраций, это до сих пор сходило с рук. Однако, учитывая тяжесть преступлений, совершенных в последние дни в стране, и радикальные требования, с которыми выходили протестующие, очень важно, чтобы международное сообщество вышло за рамки обычных санкционных мер и беззубых заявлений. Нужно потребовать от людей, которые захватили власть, прекратить применение силы и провести  расследования".

Между тем, страны-члены также рассматривают возможность принятия мер против Ирана в связи с поставками Тегераном беспилотных летательных аппаратов Москве, которые она использовала для ударов по Киеву. Иран отрицает факт таких поставок. Как сказал глава европейской дипломатии, Украина сообщила о российских налётах с использованием этих дронов.  "Мы собираем доказательства и будем готовы отреагировать в случае необходимости имеющимися у нас инструментами», - сказал Жозеп Боррель.

Эти две проблемы усугубили и без того напряженные отношения Ирана и Запада. В таких условиях Евросоюз пытается спасти сделку о ядерной программе Тегерана, что позволило бы возобновить экспорт иранской нефти.