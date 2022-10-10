Зеленский: "Десятки ракет, иранские "шахиды"Комментарии
Россия нанесла удары по энергетической структуре Украины с использованием иранских дронов и десятков ракет, заявил в понедельник президент Владимир Зеленский. Он призвал население не покидать в этот день убежищ.
О нарушении в результате российских ударов воздушного пространства Молдавии, сообщили в Кишиневе.
Президент Украины также сообщил, что достиг договоренности с канцлером Германии, председательствующим в "большой семерке" о проведении экстренного заседания во вторник.
"Запланировано мое выступление, в котором я расскажу о терактах РФ. Также мы обсудили вопрос об усилении давления на РФ & помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал Зеленский в Твитере.
Владимир Зеленский рассказал и о телефонном разговоре с президентом Франции, в ходе которого стороны "обсудили укрепление украинской ПВО, необходимость жёсткой европейской и международной реакции, а также усиление давления на РФ", - добавил Зеленский.