Зеленский: "Десятки ракет, иранские "шахиды"

Россия нанесла удары по энергетической структуре Украины с использованием иранских дронов и десятков ракет, заявил в понедельник президент Владимир Зеленский. Он призвал население не покидать в этот день убежищ.

О нарушении в результате российских ударов воздушного пространства Молдавии, сообщили в Кишиневе.

Утро сложное... Мы имеем дело с террористами: десятки ракет, иранские "шахиды". У них две цели: объекты энергетики по всей стране. Они хотят посеять панику и хаос, они хотят разрушить нашу энергетическую систему. Но у них нет шансов.

Вторая цель - люди. Такое время и такие мишени были специально выбраны, чтобы причинить как можно больше вреда. Всегда помните: Украина была здесь до появления этого врага, Украина будет здесь и после Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины также сообщил, что достиг договоренности с канцлером Германии, председательствующим в "большой семерке" о проведении экстренного заседания во вторник.

"Запланировано мое выступление, в котором я расскажу о терактах РФ. Также мы обсудили вопрос об усилении давления на РФ & помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - написал Зеленский в Твитере.

Владимир Зеленский рассказал и о телефонном разговоре с президентом Франции, в ходе которого стороны "обсудили укрепление украинской ПВО, необходимость жёсткой европейской и международной реакции, а также усиление давления на РФ", - добавил Зеленский.