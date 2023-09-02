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Протесты в поддержку президента боснийских сербов

Акция протеста боснийских сербов в поддержку президента Додика на окраине Сараево
Акция протеста боснийских сербов в поддержку президента Додика на окраине Сараево Авторское право ELVIS BARUKCIC/AFP or licensors
By Кнарик Хачатрян
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Боснийские сербы выступили в поддержку своего президента Милорада Додика, которому предъявлены обвинения. Акции протеста прошли в Сараево и других городах Боснии и Герцеговины.

Несколько тысяч сербов в Боснии ненадолго заблокировали движение в ключевых точках между двумя полуавтономными образованиями в знак протеста против недавнего обвинительного заключения, вынесенного президенту  Республики Сербской Милораду Додику.

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46-летний Додик обвиняется центральной прокуратурой страны в невыполнении решений международного Верховного представителя в Боснии, что карается тюремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет.

В знак протеста демонстранты собрались на административной линии на окраине Сараево. В руках у некоторых были портреты президента России Владимира Путина, а также сербские и российские флаги. Протесты прошли и в других городах страны. 

Додик, союзник Кремля, в июле подписал закон, который позволит образованию боснийских сербов обходить или игнорировать решения, принимаемые Верховным представителем по Боснии и Герцеговине. 

Прокуратура предъявила обвинение Додику 11 августа, но оно еще не утверждено Высшим судом страны.

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