Где Евросоюзу покупать газ и сколько за него платить?

Евросоюз пытается общими усилиями сдержать рост цен на газ и нефть. Однако о том, как именно это сделать, 27 глав государств и правительств ЕС на неформальной встрече в Праге снова не смогли договориться. Они поручили председателю Еврокомиссии разработать мероприятия, по которым имеется консенсус, например, заключать контракты на поставки энергоносителей централизованно и для всех. Урсула фон дер Ляйен на это ответила:

«Одно совершенно ясно, и в этим есть широкое согласиее: следующей весной, в конце зимы, когда наши хранилища будут истощены, крайне важно, чтобы мы могли совместно закупать газ, не пытались выторговать для себя более выгодняе условия за счёт друг друга , и использовали на переговорах с внешними партнёрами нашу коллективую силу».

Много споров велось вокруг введения потолка цен на газ. Германия хочет привлечь к этому страны "Большой семёрки", чтобы к ним от ЕС не ушли поставщики, особенно те, кто предлагает сжиженный газ посчитав рынок . На встрече в Праге эту немецкую позицию демостративно разделили лидеры Франции, Нидерландов, а также премьер-министтр Эстонии Кая Каллас.

«Мы поддерживаем ценовой потолок на газ, если он не подрывает безопасности поставок, потому что мы конкурируем на мировом рынке за СПГ. Если в нашем регионе есть ограничение цен, а в других регионах его нет, тогда у нас просто не будет газа, потому нам никто не будет продавать».

Неформальный саммит также дал повод для Германии обосновать предоставление своим компаниям и гражданам государственной помощи в размере 200 миллиардов евро для смячения эффекта от энергетического кризиса. Другие правительства выражают опасения, что это дестабилизирует единый рынок. Канцлер Олаф Шольц попытался их развеять .

«Если вы посмотрите вокруг, вы просто должны понять, что то, что мы делаем, находится где-то в середине довольно многих решений, которые многие люди (другие страны) приняли некоторое время назад».

«Посмотрите вокруг, многие страны давным-давно пошли на подобьные шаги. А Германия действует острожно, с учётом трудной остановки и накопленного другими опыта.

Через две недели в лидеры проведут полноценную встречу в верхах на те же темы. Вдобавок они будут договариваться о реформировании энергетического рынка и обеспечении безопасности поставок на следующие годы.