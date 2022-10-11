English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Россия благодарит ОАЭ за "посредничество в чувствительных вопросах"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Президенты России и ОАЭ
Президенты России и ОАЭ   -   Авторское право  Pavel Bednyakov/Sputnik via AP

Президент России поблагодарил президента Объединённых Арабских Эмиратов за "посредничество в чувствительных вопросах": Владимир Путин принял Мухаммеда аль Нахайяна в Санкт-Петербурге.

Лидеры обсудили снижение добычи нефти странами ОПЕК, ситуацию вокруг Украины и Сирии и вопросы двусторонних отношений.

Владимир Путин, президент России:

"Мы активно работаем и в рамках «ОПЕК плюс». Знаю Вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках".

Оба лидера особо подчёркивали, что двусторонние отношения, несмотря ни на что, лишь развиваются и углубляются.

Мухаммед Аль Нахайян, президент ОАЭ:

"Ситуация была трудная – коронавирус. Но тем не менее, несмотря на эти условия, нам удалось достичь немало: мы увеличили наш товарооборот с 2,5 до 5 миллиардов долларов".

Встреча прошла через неделю после того, как в рамках ОПЕК+, в котором участвуют и Россия, и Эмираты, было принято решение снизить добычу нефти, несмотря на протесты США.

Арабские страны ОПЕК, Объединённые Эмираты в том числе, не стали осуждать российское нападение на Украину, и вопрос об исключении Москвы из формата ОПЕК+ всерьёз не рассматривался. Руководители организации заявляют, что их объединяют не политические, а экономические интересы.