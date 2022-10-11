Россия благодарит ОАЭ за "посредничество в чувствительных вопросах"

Президент России поблагодарил президента Объединённых Арабских Эмиратов за "посредничество в чувствительных вопросах": Владимир Путин принял Мухаммеда аль Нахайяна в Санкт-Петербурге.

Лидеры обсудили снижение добычи нефти странами ОПЕК, ситуацию вокруг Украины и Сирии и вопросы двусторонних отношений.

Владимир Путин, президент России:

"Мы активно работаем и в рамках «ОПЕК плюс». Знаю Вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках".

Оба лидера особо подчёркивали, что двусторонние отношения, несмотря ни на что, лишь развиваются и углубляются.

Мухаммед Аль Нахайян, президент ОАЭ:

"Ситуация была трудная – коронавирус. Но тем не менее, несмотря на эти условия, нам удалось достичь немало: мы увеличили наш товарооборот с 2,5 до 5 миллиардов долларов".

Встреча прошла через неделю после того, как в рамках ОПЕК+, в котором участвуют и Россия, и Эмираты, было принято решение снизить добычу нефти, несмотря на протесты США.

Арабские страны ОПЕК, Объединённые Эмираты в том числе, не стали осуждать российское нападение на Украину, и вопрос об исключении Москвы из формата ОПЕК+ всерьёз не рассматривался. Руководители организации заявляют, что их объединяют не политические, а экономические интересы.