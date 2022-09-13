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Новости Европы

Европарламент обсудил минимальную зарплату

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 Stefan Grobe
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Низкооплачиваемые трудящиеся
Низкооплачиваемые трудящиеся   -   Авторское право  Paul White/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Европейский парламент обсудил на сессиив Страсбурге вопрос о минимальном размере оплаты труда. Он должен быть адекватным, соответствующим результатам работы, но не обязательно одинаковым для всех странах-членов. Это явствует из предварительного соглашения, заключённого законодателями и Советом ЕС в июне. Итог голосования в среду скорее всего будет положительным.

Депутат от немецких "зелёных" считает, что закон о МРОТ особенно важен в условиях нынешнего кризиса:

«Эта директива — очень важный шаг для решения проблемы структурной бедности, которую мы наблюдаем в Евросоюзе, - сказала Ска Келлер. - Много людей у нас изо всех сил пытались свести концы с концами ещё до того, как начала галопировать инфляция и до небес взлетели цены на энергию. Поэтому очень важно добиться справедливой оплаты труда. От этого выиграют миллионы европейских граждан».

Согласованное ветвями власти законодательство направлено на то, чтобы минимальная заработная плата во всех странах ЕС гарантировала достойные условия труда и уровень жизни. Оно будет  применяться ко всем работникам, которые имеют трудовой договор или трудовые отношения. За это давно выступает социал-демократ из Венгрии:

«Это конец эпохи, - сказала Клара Добрев. - Европейские страны десятилетиями соревновались в том, где рабочие дешевле, где они уязвимее, и это называлось преимуществом победителя. Кончается эпоха, когда конкурентоспособность измеряется тем, насколько дешева и уязвима рабочая сила».

Согласно тексту законопроекта, страны-члены должны будут оценивать, допустима ли самая низкая заработная плата в стране, принимая во внимание покупательную способность населения и социально-экономические условия. Государства будут обязаны следить за тем, применяют ли работодатели новые правила.