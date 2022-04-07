"Цены растут, а зарплата - нет"

Российская экономика начинает проседать под давлением санкций, вводимых в связи с ситуацией на Украине. Последствия для россиян с каждым днём становятся всё ощутимее.

По данным Росстата, цены с начала года выросли в среднем почти на 10%, по некоторым позициям - еще больше.

Олеся Огиева, жительница Санкт-Петербурга:

"Приходишь в магазин, смотришь на цены и, честно говоря, глаза на лоб лезут. Потому что очень дорого. Приходишь домой, выкладываешь всё из сумок и понимаешь, что в принципе, ты ничего и не купил".

Леонид Кабалин, сотрудник фармацевтической компании:

"Мы были не готовы к этому. Цены выросли, а зарплату не поднимают".

Юлия Рябинина, пенсионерка:

"Раз руководство свыше и наш президент считают, что повышение цен необходимо, то я спокойно с этим соглашаюсь. А иначе что поделать?"

В среду Россия произвела выплату по госдолгу в рублях, что противоречит обязательствам. Ранее Минфин США запретил банку-корреспонденту обрабатывать долларовые платежи.

России грозит дефолт, считают рейтинговые агентства. В Кремле убеждают: оснований для беспокойства нет.

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