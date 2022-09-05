Сотрудничество ЕС с Украиной в военное время

Война в Украине продолжается без малого 200 дней. К этому рубежу приурочил свой визит в Брюссель премьер-министр Денис Шмыгаль. Он встретился с представителями Евросоюза, чтобы попросить об увеличении военной поддержки, финансовой помощи и более решительных мерах против России. Перед началом 8-го заседания Совета Ассоциации ЕС-Украина Шмыгаль написал в Twitter: "Мы благодарны Евросоюзу за веру в нашу победу. Вместе мы Европа!"

Ему ответил Верховный представитель ЕС по внешней политике:

«Главный посыл сегодняшней встречи всему миру заключается в том, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину, какие бы угрозы, какой бы шантаж ни ставила перед нами Россия, - сказал Жозеп Боррель. - Мы будем оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько потребуется и в необходимом объеме».

На данный момент ЕС блок выделил стране макрофинансовую помощь в размере 2,2 млрд евро, чтобы удержать её правительство на плаву во время войны. Он также предоставил Украине военную технику на 2,5 млрд евро через Европейский фонд мира. Кроме того, Еврокомиссия только что подписала новую программу гуманитарной помощи на сумму 500 млн евро. Но будет ли этого достаточно?

«Это необходимый минимум. - сказал сотрудник Германского фонда Маршалла (США) Якоб Кьеркегор. По оценкам МВФ, Украине необходимо около 5 млрд долларов в месяц. Так что того обещанной Евросоюзом суммы в 9 млрд, на мой взгляд, недостаточно».

По словам г-на Кьеркегора, в данный момент финансовая поддержка Евросоюза более важна, чем военная помощь, которая поступает в гораздо большем количестве от США и отдельных стран-членов. Участники заседания отметили, что ещё один эффективный способ склонить чашу весов в пользу Украины - это санкции против России.