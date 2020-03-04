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Рада отправила в отставку украинское правительство во главе с Алексеем Гончаруком

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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.   -  
Авторское право
AP Photo/Efrem Lukatsky
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Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата при необходимых 226. В соответствии с Конституцией Украины в отставку ушло все правительство.

Ранее о том, что Гончарук подал заявление с просьбой принять его отставку сообщил президент Владимир Зеленский.

После голосования в Раде Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром страны. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьером, министра развития общин и территорий Украины.

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