Ракетный удар по Чаплино: не менее 22 погибших, около 50 раненых

Количество погибших в результате удара российской армии по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области увеличилось до 22 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Не менее пятидесяти получили ранения.

По его словам, российские войска нанесли ракетный удар "прямо по вагонам". "Так Россия подготовилась к заседанию Совбеза ООН", посвященному шести месяцам с начала вторжения в Украину, добавил он.

Эта дата совпала и с Днем независимости Украины, который стал одним из самых "тревожных" за полгода. За сутки сирены воздушной тревоги прозвучали в стране 189 раз, чаще всего — в Полтавской и Кировоградской областях.

"Наша независимость не закончилась и не закончится никогда. Будет и наш 33-й День независимости, будет и 34-й, и все последующие — пока на Земле не остановилось время. Украина навсегда. С каждым днем она будет становиться только сильнее. Это понимают абсолютно все в мире: от Совбеза ООН до всех столиц без исключения", — заявил Владимир Зеленский.

В этом году День независимости прошел без многолюдных празднований, зато с выставкой разбитой украинцами российской военной техники на Крещатике. В свою очередь Владимир Зеленский в этот день наградил медалями отличившихся в боях украинских военных, некоторых из них — посмертно.