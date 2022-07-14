Без российского газа Евросоюзу угрожает рецессия

Низкий экономический рост, ещё более высокая инфляция... Такой мрачный прогноз развития общего хозяйства на ближайшие месяцы сделала Еврокомиссия. По мнению Брюсселя, на экономике ЕС продолжает негативно сказываться агрессивная война России против Украины .

Ожидается, что экономика Евросоюза вырастет в 2023 году только на 1,5%. А годовая инфляция, согласно прогнозу, достигнет исторического максимума в 2022 году и составит 8,3%.

А если к следующей зиме Россия прекратит поставки природного газа, в ЕС не исключена рецессия.

«Этот сценарий, который мы называем тяжелым, приведёт экономику Союза к рецессии во второй половине этого года, - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джинтилони. - Это ещё больше снизит экономическую активность в следующем году».

Брюссель констатирует, что подъём хозяйства после пандемии ослаб, а риск дефицита энергии поставил европейскую экономику в очень уязвимое положение.