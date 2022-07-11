В Евросоюзе стремительно взлетает инфляция, а перспективы экономического роста ухудшаются. Такие тенденции констатировали министры финансов еврозоны на встрече в понедельник в Брюсселе. Представитель Нидерландов предложила коллегам исходить из того, что из-за действий России продолжится рост цен, прежде всего на топливо и продовольствие:

«Кризис в Украине, перебои с поставками и, как следствие, все вторичные эффекты, останутся с нами дольше, чем мы надеялись или ожидали, - сказала Сигрид Каг. - Также фактом является то, инфляция, которая начала было отступать, будет с нами на высоком уровне и в следующем году. Мы это понимаем, и мы должны это учитывать. Это правда жизни»

Министры указали и на реальную опасность дефицита следующей зимой природного газа, если Россия сильно сократит или прекратит его поставки. Брюссель подсчитал, что инфляция увеличилась на 42% за счет роста цен на энергоносители. Еврокомиссар по экономике сообщил, что разрабатываются планы на случай самого неблагоприятного развития событий:

«Что может изменить ситуацию, в которой мы находимся, и поставить нас в ещё более сложную экономическую ситуацию, так это сокращение и реальная нехватка предложения, - сказал Паоло Джентилони. - Это может изменить картину, которая на данный момент представляет собой очень ограниченный, сокращённый и замедленный, но всё-таки рост".

Еврогруппа обеспокоена и тем, что единая валюта теряет свою ценность по отношению к долларую. По обменному курсу они почти достигли паритета. В последний раз это было 20 лет назад.

Испанский евродепутат считает, что пора решительно действовать Европейскому центральному банку:

«Мы видим, что у ЕЦБ как будто связаны руки, как будто ему мешают. Он ведёт себя робко потому, что боится спровоцировать кризис евро, боится вызвать долговые проблемы у некоторых стран, которые слишком много заняли и не могут достаточно быстро расти, - сказал Луис Гарикан. - Все чувствуют, что Европейский центробанк играет на время, надеется, что проблема исчезнет сама, и не предпринимает особых действий. Это, конечно, сигнализирует о высокой инфляции в Европе и более низком и слабом евро».

Министры финансов допустили, что главной заботой еврозоны может стать рецессия. А если рост хозяйства будет отрицательным, и всё будет дорожать, то установится и стагфляция с ростом безработицы.