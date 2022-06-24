Саммит ЕС: переход Хорватии на евро, газ, продовольствие

Хорватия с января будущего года станет 20-й по счету страной зоны евро. Её переход на общую валюту одобрили в пятницу главы государств и правительств Евросоюза. Второй день их встречи в Брюсселе был посвящен в основном финансово-экономическим вопросам. Лидеры ЕС указали на то, что война в Украине подстёгивает инфляцию, может вызвать нехватки топлива и грозит продовольственным кризисом, если не удастся вывезти украинское зерно.

«Нужно начать с адекватной подготовки к возможным срывам поставок российского газа в Европу, и мы усердно работаем над этим, - сказала Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Мы пересмотрели национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы все были готовы к дальнейшим перебоям. Мы работаем с промышленностью и с 27 странами-членами над общеевропейским планом экстренного сокращения спроса на энергию».

Этим странам рекомендовано максимально заполнить топливные хранилища до наступления зимы. К настоящему времени 12 государств ЕС полностью или частично отключены от российского газа. Премьер-министр Ирландии считает, что президент России может намеренно обострить ситуацию:

«Учитывая дефицит энергии и очевидное желание Путина сыграть на топливном кризисе, возможно, будут ещё больше сокращены поставки газа в Германию и другие страны ЕС, - сказал Микал Мартин. - Нас ожидает трудная зима, не мы также должны предпринять усилия, чтобы никто не голодал и имел достаточно еды».

Все участники встречи в верхах согласились с подобной оценкой энергетического кризиса, но не выработали общего подхода к его преодолению. Некоторые страны, в частности, Италия, призывают ввести ограничения цены на газ. Но эта идея неприемлема для тех, кто как Германия, выступает против вмешательства в действие рыночных сил. В следующий раз этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне в сентябре. Но тогда Европа, возможно, уже начнёт мерзнуть.