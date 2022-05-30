«Прекратите спорить между собой - это только на руку России. Усильте против неё санкции ради Европы», - такое послание президент Украины Владимир Зеленский адресовал главам государств и правительство Евросоюза. Он подключился по видеосвязи к саммиту, который проходит в Брюсселе, где 27 стран обсуждают нефтяное эмбарго против России. Его задумали как полное. Но просле почти месяца интенсивных дебатов мнения участников встречи сильно расходятся. В понедельник лидерам ЕС было предложено запретить поставки нефти из России морскими танкерами.

«Я не думаю, что мы разбавляем первоначальное предложение, - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Если мы договоримся, как я надеюсь, на этой или в начале следующей недели, то это будет означать сокращение 2/3 экспорта нефти из России. Германия и Польша объявили, что хотят ускорить сокращение своей зависимости от российской нефти. Это потенциально может привести к 90-процентной эффективности эмбарго. Это очень много".

Венгрия, Чешская республика и Словакии добились того, что их пока не отключают от "Дружбы" - нефтепровода, построенного ещё в советские времена по суше. Морские же перевозки нефти из России должны прекратиться к концу года. Венгерский премьер это одобрил, но потребовал ещё большей диверсификации российских источников энергии:

«Это хороший подход, но нам нужна гарантия того, чтобы в случае аварии с трубопроводом, идущим через Украину, мы сможем получать российскую нефть из других источников, - сказал Виктор Орбан. - Пусть нас в этом убедят".

Другие лидеры по-прежнему обеспокоены тем, что если разные страны будут покупать российскую нефть по разной цене. Это может дестабилизировать единый рынок и нарушить конкуренцию.

Евросоюзу в целом необходимо быстро прийти к соглашению по санкциям против России, чтобы его не перестали воспринимать серьёзно.

«Мы уверены, что сможем найти прагматичный подход и быстро ввести запрет на нефть, - сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. - Мы должны остановить финансирование российской военной машины".

Ожидается также, что на встрече в верхах будет одобрен пакет помощи Украине в размере 9 миллиардов евро. Во вторник будет обсуждаться вопрос продовольственной безопасности. Страны ЕС ищут возможность вывозить на внешние рынки украинское зерно судами или по дорогам без риска попасть под российский огонь .