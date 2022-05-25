В овощах и фруктах обнаружено много пестицидов

Свежие фрукты и овощи на рынках Евросоюза загрязнены опасными пестицидами. Такового заключение группы независимых экспертов и общественников Pesticide Action Network. Проводившийся в течение 9 лет анализ почти 100 тыс образцов показал 53-процентный рост содержания этих веществ, которые применяются для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений. Больше всего оказалась заражена ежевика (51%), за ней следуют персики, клубника, вишня и абрикосы. Что касается овощей, то химикаты в основном присутствовали в сельдерее, некоторых корнеплодах и кудрявой капусте.

«Мы заметили рост количества различных пестицидов только в одном виде фруктов, - сказала исследователь Анджела Рупп. - Его напичкали целым коктейлем таких веществ. Даже один тип пестицида может иметь пагубный эффект, а два пестицида в одном плоде могут взаимодействовать и производить эффекты, которые даже не изучены».

Группы пришла к выводу, что государства-члены ЕС не обеспечивают соблюдение собственных законов о защите прав потребителей. Нарушается также требование о сокращении использования пестицидов, содержащееся в рамках европейской стратегии «От фермы до стола».

«Мы не демонизируем фермеров, но выступаем за чистое земледение, - продолжала исследователь. - Мы должны оказывать давление на власти, на государства ЕС в целью внедрения альтернативных методов и правил, позволяющих ещё больше ограничить количество в пище остаточных пестицидов».

На вопрос Euronews Еврокомиссия не стала комментировать детали доклада, но подчеркнула, что исследования продуктов питания на содержание пестицидов, проводимое Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), показало положительную тенденцию.

В конце периода с 2011 по 2020 год более двух третей образцов (68,5%) вообще не содержали остаточных пестицидов. В 2020 году отмечено значительное улучшение по сравнению с 2011 годом, когда заражение составляло около половины (53,4%)».

Группа исследователей и сотрудничающие с ней организации призывают к прямому запрету 12 наиболее токсичных пестицидов и полному отказу от всех 55 очень вредных пестицидов к 2030 году.