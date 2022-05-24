Почему четыре страны Евросоюза не просятся в НАТО?

Под впечатлением российской агрессии против Украины, Швеция и Финляндия официально обратились с просьбой о членстве в НАТО. В случае их принятия, в Евросоюзе останется только 4 страны, не входящих в трансатлантический военный альянс.

Это Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта.

Вся четвёрка нейтральна в военном отношении, что означает, что они не могут вступать в оборонный союз или принимать чью-либо сторону в вооружённых конфликтах. У них также есть статус неприсоединившихся, то есть не поддерживающих крупный силовой блок.

В случае с Кипром и Ирландией нейтралитет исторически основывался на том факте, что два острова разделены на две отдельные территории. Северная Ирландия является частью Соединенного Королевства, а Северный Кипр признан только Турцией.

Тем не менее, у всех их есть связи с НАТО. Австрия, Ирландия и Мальта принимают участие в программе альянса «Партнерство ради мира». Она обеспечивает основу для расширенного политического и военного сотрудничества и для совместной многосторонней деятельности, такой как гуманитарная помощь, поддержание мира и кризисное управление. Это позволяет неприсоединившимся улучшать свою оперативную совместимость с НАТО.

Кипр предоставил свою территорию для двух военных баз Великобритании, которая является членом НАТО.

Однако вторжение России в Украину 24 февраля вызвало споры в большинстве нейтральных европейских стран о том, оправдано ли оставаться в стороне. Швеция и Финляндия, например, традиционно были нейтральными, но общественное мнение быстро изменилось в пользу членства в НАТО, когда Москва бросила свои танки в направлении Киева.

Несколько других стран Старого Света, не входящих в ЕС, также не присоединились к альянсу. К ним относятся Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия и Сербия, а также Швейцария.

Швейцария, ​​пожалуй, самая известная нейтральная страна в мире, первое упоминание о статусе которой относится к 1515 году. Официально она была учреждена в 1815 году после поражения Наполеона Бонапарта при Ватерлоо.

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