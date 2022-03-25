Йенс Столтенберг: «Путин недооценил единство и силу НАТО»

Война на Украине продолжается уже больше месяца. При этом международные аналитики отмечают, что наступление российских войск остановилось сразу на нескольких направлениях. На фоне этого в мире появились опасения, что Москва готовится переломить ситуацию, использовав химическое или биологическое оружие. Об этом Euronews поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

— На этой неделе мы увидели серьезную демонстрацию единства в НАТО. Это поможет остановить войну на Украине?

— Да, поможет. Уже помогает в предоставлении поддержки Украине. Думаю, президент Путин, действительно, недооценил единство и силу НАТО, Евросоюза и всех тех из нас, кто верит в демократию, и верховенство закона, и международный порядок, регулируемый правилами, потому что мы выступаем единым фронтом, накладывая на Россию беспрецедентные санкции и предоставляя поддержку Украине, что помогает ей сопротивляться захватническим российским войскам.

— Президент Путин — военный преступник?

— Мы видели нападения на гражданских лиц, на гражданскую инфраструктуру, на школы и больницы. Намеренное нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц — это военное преступление. Поэтому, думаю, крайне важно, чтобы Международный уголовный суд начал расследование и виновные были привлечены к ответственности. Это только подчеркивает важность завершения этой войны. Путин может закончить эту войну хоть завтра: вывести войска и начать добросовестно вести дипломатические переговоры.

— На этой неделе во главу угла была поставлена поддержка украинцев. Президент Украины Зеленский присоединился к саммиту онлайн. Он сказал, что хочет получить один процент оружия НАТО. Это выполнимо?

— НАТО делает всё возможное, чтобы предоставить поддержку Украине: финансовую, гуманитарную и военную. Мы снабжаем Украину высокотехнологичным противотанковым оружием, системами ПВО. Нужно также помнить, что союзники НАТО тренировали украинскую армию много лет, десятки тысяч солдат, которые сегодня на передовой. Так что украинская армия сейчас гораздо лучше укомплектована, натренирована и, вообще, гораздо сильнее, чем в 2014-м, когда Россия напала в первый раз. Существенно помогает делу на поле боя — храбрость Вооруженных сил Украины. Но поддержка союзников НАТО — ключевой фактор, позволяющий им сопротивляться захватническим российским войскам. Мы видим эффект от нашего оружия и поддержки.

— На этой неделе НАТО объявила, что приведет в боевую готовность объединенные силы по защите от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. Насколько всё серьезно? Нам стоит волноваться?

— Мы обеспокоены, но в то же время мы посылаем России сигнал о том, что любое использование химического, биологического или ядерного оружия в корне изменит характер конфликта. Это станет вопиющим нарушением международного права и будет иметь далеко идущие последствия. Так что всё очень серьезно. Это ещё одна причина, по которой эта война должна закончиться, потому что это опасная война. Это гораздо более серьезный кризис безопасности, чем всё, что мы видели за последние десятилетия. Поэтому мы накладываем санкции на Россию. Мы предоставляем поддержку Украине, но также готовимся увеличить присутствие войск НАТО на восточных границах альянса.

— А эти силы смогут защитить Украину и, конечно же, союзников НАТО от возможной химической атаки?

— Наши военные командиры могут принять меры по защите сил НАТО, к тому же на востоке альянса сил НАТО больше. У нас также есть возможность помочь гражданским властям справиться с химической или биологической атакой — или её последствиями. И потом, мы предоставляем Украине защитное снаряжение и помогаем с другими способами защиты от химического и биологического оружия.

— Всё это, конечно, стоит денег. Мы видели, как члены НАТО полезли за кошельками. Они кладут деньги на стол. Бельгийцы сказали, что направят миллиард евро на финансирование обороны. Сколько это будет стоить налогоплательщикам? Кажется, эта война продлится какое-то время.

— Безопасность не дается бесплатно. Мы видели это в последние годы, когда стало возростать напряжение после 2014-го. Мы увидели, что Россия использует свои силы против Украины: сначала нелегально аннексировав Крым, затем дестабилизировав восток Украины, Донбасс, а теперь начав полномасштабное вторжение на Украину. Россия угрожает НАТО, требуя убрать всю инфраструктуру НАТО и силы альянса с восточных границ. Поэтому мы должны больше инвестировать в нашу безопасность. Хорошие новости в том, что союзники НАТО именно это и делают. В 2014-м мы в НАТО приняли решение увеличить траты на оборону. С тех пор союзников стало больше. В бюджет дополнительно поступило 270 миллиардов. Это сделало нас сильнее, и теперь у нас больше возможностей. Это также причина, по которой мы смогли разместить значительно больше войск в восточной части альянса, увеличить количество кораблей и поднять в воздух больше самолетов, чтобы быть уверенными в том, что в Москве не будет недопонимания касательно готовности НАТО защищать всех своих союзников по главному принципу НАТО — «один за всех и все за одного». Нападение на одного из союзников вызовет ответ всего альянса. Делая это, мы не провоцируем конфликт, мы предотвращаем конфликт.

— И, напоследок, один короткий вопрос. На этой неделе здесь был президент Байден и предложил Вам остаться на этой работе еще на год, несмотря на то, что вы планировали вернуться в Норвегию, в банк. Что Вы чувствуете? Готовы к еще одному году всего этого?

— Мне очень приятно, что меня попросили остаться в должности генерального секретаря НАТО — особенно сейчас во время крайне серьезного кризиса безопасности, — чтобы удостовериться в том, что мы продолжаем держаться единым фронтом. Единство, которое мы увидели на саммите НАТО этой недели, вдохновляет меня и заставляет полностью сфокусироваться на моих задачах генерального секретаря.