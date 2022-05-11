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Кто заплатит за восстановление Украины?

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 Надежда Дрямина
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Разрушенный дом в Мариуполе, апрель 2022 г.
Разрушенный дом в Мариуполе, апрель 2022 г.   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Экономика Украины рушится под тяжестью военного напора России. Ущерб может составить от 564 до 600 млрд долларов. И эта сумма будет расти по мере продолжения конфликта, говорится в отчёте Киевской школы экономики (KSE).

Для сравнения, реализация плана Маршалла по восстановлению стран Западной Европы после Второй мировой войны обошлась в 13 млрд долларов, что эквивалентно сегодняшним 155 млрд.

Теперь все взоры обращены на Брюссель, где существует и активно используется Фонд восстановления. Но ЕС не может оплачивать огромные счета в одиночку.

Чтобы узнать больше, посмотрите видео выше. 

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