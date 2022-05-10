Изменение договоров Евросоюза: кто за, кто против и почему?Комментарии
В последние две недели несколько лидеров стран-членов ЕС публично высказались за внесение изменений в Договор о Европейском Союзе, что вызвало неоднозначную реакцию.
Инициативу поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Роберта Мецола.
По мнению сторонников идеи, пересмотр некоторых положений документа сделает работу Брюсселя более прозначной, подтчётной. Но главный аргумент - в том, что это может придать гибкости процессу принятия решений и ускорить его особенно, когда дело касается кризисных ситуаций, таких как пандемия COVID-19 и война в Украине.
Самые активные обсуждения ведутся по поводу принципа единогласия при голосовании в Совете ЕС. Для решения ряда ключевых вопросов, касаемых политики, международных дел, расширения, финансов, правосудия и безопасности требуется обязательное согласие всех 27 счтан блока.
Кроме того, у каждого из них есть право вето. Это, по мнению критиков, замедляет реакцию руководства сообщества. Так, например, в конце 2020-го Венгрия и Польша пригрозили наложить вето на многолетний проект бюджета ЕС, так как были недовольны созданием общеевропейского механизма контроля за соблюденим принципа верховенства права. В итоге лидеры стран сгладили углы, отказавшись от некоторых пунктов этого плана, и бюджет был утверждён.
Изменения договоров о ЕС могли бы позволить Европарламенту брать на себя инициативу в отношении законодательства, что в настоящее время является прерогативой Еврокомиссии.
Как минимум 13 государств-членов выступили против пересмотра договора, заявив, что эти меры носят "преждевременный характер" , из-за них "политическая энергия будет направлена вовсе не на решение важных задач", которые были обозначены на Конференции о будущем Европы.