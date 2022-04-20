Как Швеция и Финляндия будут вступать в НАТО

Швеция и Финляндия, две традиционно неприсоединившиеся страны, решительно приближаются к вступлению в НАТО, что лишит их нейтралитета и откроет новую главу в расширении альянса на Восток.

Скандинавский разворот произошел всего через два месяца после того, как Россия начала вторжение в Украину и надолго изменила расстановку сил на континенте.

«Мы должны как следует подумать о том, что лучше для Швеции, нашей безопасности и нашего мира в этой новой ситуации», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон недавно на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Санной Марин.

«Изменение ландшафта безопасности требует оценки того, как нам лучше всего обеспечить мир в Финляндии и в нашем регионе», — отметила Марин.

С момента своего создания в 1949 году Североатлантический альянс основывался на «политике открытых дверей», но существуют строгие критерии, которым должны соответствовать государства-кандидаты.

Посмотрите видеосюжет о том, какие шаги нужно предпринять странам для вступления в НАТО.