Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Финляндия
Срочная новость

"Финляндия должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО" – президент и премьер-министр

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Президент и премьер-министр Финляндии
Президент и премьер-министр Финляндии   -   Авторское право  Markku Ulander/Lehtikuva

В совместном заявлении президент Финляндии Сауили Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин высказались за незамедлительную подачу заявки на членство в НАТО.

Теперь это решение должен одобрить финский парламент (Эдускунта).

AFP: по данным опросов, 76% граждан Финляндии выступают за вступление в альянс.

Новость дополняется.