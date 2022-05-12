"Финляндия должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО" – президент и премьер-министр

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"Финляндия должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО" – президент и премьер-министрКомментарии
Euronews
Авторское право Markku Ulander/Lehtikuva-
В совместном заявлении президент Финляндии Сауили Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин высказались за незамедлительную подачу заявки на членство в НАТО.
Теперь это решение должен одобрить финский парламент (Эдускунта).
AFP: по данным опросов, 76% граждан Финляндии выступают за вступление в альянс.
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