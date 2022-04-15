Невидимый Путин между Макроном и Ле Пен

Программу "О положении Союза" ведёт Эфи Кутсокоста: "Франция может быть в тысячах километров от украинских полей сражений, но то, что произойдет в ней после второго тура президентских выборов в этом месяце, безусловно, может повлиять на ход войны. Может быть, дороговизна жизни, а не внешняя политика, волнует избирателей, но с российской агрессией связан и рост цен.

Эммануэль Макрон поддерживает жёсткие санкции против России, одновременно призывая Евросоюз объединиться перед лицом войны на пороге Европы:

«Битва, которую мы ведём, - это не просто битва за Францию, это битва за Европу. Против того, что я защищаю, выступает один ультраправый проект. Это скрытый проект, сейчас он стал ещё более двусмысленным, но это проект выхода из ЕС».

С другой стороны, ультраправый кандидат Марин Ле Пен выступает против эмбарго на российские нефть и газа и хочет, чтобы Франция вышла из военного командования НАТО. И хотя она утверждает, что частично изменила свое мнение о Владимире Путине после вторжения России на Украину, Ле Пен по-прежнему поддерживает довольно тесные связи с Москвой.

«Как только российско-украинская война закончится, и будет заключён мирный договор, я предложу стратегическое сближение между НАТО и Россией».

Финляндия и Швеция идут к членству в НАТО

В другой части Европы путинская война повысила общественный аппетит к вступлению в НАТО. Несмотря на предостережения Москвы, Финляндия и Швеция сделали важный шаг к членству в альянсе. Финский премьер-министр Санна Марин заявила, что российское вторжение драматичным образом сформировало настроения в скандинавских странах:

«Архитектура европейской безопасности коренным образом изменилась после вторжения России на Украину. Изменение ландшафта безопасности заставляет нас задуматься о том, как нам лучше обеспечить мир в Финляндии и нашем регионе в будущем. Я не буду давать никаких сроков для наших решений, но думаю, это произойдет достаточно быстро, в течение недель, а не месяцев».

Недавний опрос общественного мнения показал, что 68% финских респондентов высказались за вступление в НАТО - что более чем вдвое превышает эту долю до вторжения - и только 12% против. Согласно опросу в Швеции, большинство шведов теперь также поддерживает членство.

Тем временем недавние опросы в России показывают, что подавляющее большинство людей полностью поддерживают войну Путина на Украине.

Война подняла рейтинг Путина

Чтобы исследовать причины этого, ко мне присоединилась доктор Брин Розенфельд с факультета государственного управления Корнелльского университета Итаки, американский штат Нью-Йорк.

Euronews: В то время, как Запад вводит беспрецедентные санкции против российской экономики в связи с вторжением на Украину, мы наблюдаем рост популярности Путина. Как вы это объясните?

Розенфельд:_ В самом деле, последние опросы, проведенные социологическим центром, связанным с российским правительством, показывают, что поддержка войны превышает 70%, и даже опросы, проведенные самой известной в России независимой социологической организацией, Левада-центром, показывают, что поддержка войны превышает 80%. Велик и рейтинг одобрения Путина. Примерно те же восемь из 10 россиян положительно оценивают его работу на посту президента. Экономические последствия этой войны для россиян еще не раскрыты. Поддержка войны наиболее высока среди россиян, которые живут за пределами крупных городов, менее образованы и менее обеспечены, имеют меньше контактов с глобальной экономикой, и на которых санкциям ещё предстоит подействовать._

Euronews: Однако до войны люди в России могли читать или смотреть все, что хотели. Интернет был почти ничем не ограничен. Что сделало Путина таким сильным?

Розенфельд: Путин очень быстро после вторжения начал закрывать альтернативы государственным СМИ. Без сомнений, это оказало очень значительное влияние на понимание россиянами войны.

Euronews: Так может ли Путин действительно потерять власть?

Розенфельд:_ Возможно, что популярность Путина будет очень быстро снижаться. Мы знаем, что это характерно для режимов такого типа. Важно задаться вопросом, на чем основывается видимость народной поддержки войны и Путина - на прочном или скорее шатком фундаменте. Если мы оглянемся на аннексию Крыма и всплеск ура-патриотизма, вызванного этой военной операцией, то мы обнаружим, что отчасти это сплочение вокруг президента было вызвано социальным конформизмом, стремлением людей выражать взгляды, которые были социально желательны, которые считались правильными, а не искренним изменением предпочтений. У нас есть доказательства того, люди перестали бы выражать поддержку войны, если бы им была предоставлена ​​дополнительная защита конфиденциальности, когда они отвечают на такие вопросы._

Антивоенные демонстрации в Эстонии

Тем временем в Эстонии люди совершенно иначе относятся к Путину и его методам. В течение нескольких дней в Таллине продолжались демонстрации против предполагаемой российской агрессии на Украине. Несколько десятков женщин собрались перед посольством России, чтобы привлечь внимание к жестокому обращению российских солдат с женщинами и детьми на Украине.

Организаторы протеста хотели сказать следующее. _«Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, которые поддерживают эту войну, поддерживают и военные преступления; они являются соучастниками массовых расправ. Таково наше послание сторонникам путинского режима в России, Эстонии и повсюду». _

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