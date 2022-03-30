Омбудсмен обвинила Россию в депортации украинцев на Сахалин

Украина собирает для передачи международному правосудию доказательства военных преступлений, совершаемых в ходе российского вторжения. Об этом сообщила побывавшая в Брюсселе уполномоченная Верховной рады по правам человека.Людмила Денисова сказала в интервью Euronews, что принудительное переселения людей с оккупированных территорий запрещено, но россияне подвергли этому сотни тысяч украинцев:

«Их просто переместили, депортировали с нашей территории. Наши граждане поехали не по своей воле, их насильно доставили вначале в фильтрационный лагерь в Донецкой области, затем их автобусами вывезли в Россию. Дальше их поездами развозят по разным местам, включая депрессивные регионы Российской Федерации, в том числе, на Сахалин».

Омбудсмен заявила, что для суда над президентом Владимиром Путиным и его окружения за организацию злодеяний на Украине необходимо создать отдельный трибунал. По её мнению, существующие Международный суд ООН и Международный уголовный суд не дадут возможности привлечь к ответственности высокопоставленных чиновников.

Денисова обвиняет российских военных в нападениях на мирное население и гражданские объекты, называет убийства живших в Мариуполе украинцев геноцидом:

«В Майруполе ситуация не меняется, она остаётся сложной. Город в разрухе. 90 процентов жилых зданий разбомблено. Приблизительно 20 000 граждан погибло».

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