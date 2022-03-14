О возможности суда над Путиным за военные преступления

Россия навлекает на себя обвинения в совершении военных преступлений. Основанием для этого стали её безжалостные бомбардировки и обстрелы гражданских объектов в украинских городах, предполагаемое применения ею оружия с высоким риском гибели и ранения мирных жителей, большое количество жертв среди местного населения.

Правительство Украины отправило группы по сбору улик к местам, по которым была нанесены удары, чтобы возбудить против России дело в Международном уголовном суде в Гааге. Это означает открытие нового фронта в конфликте.

В феврале прокурор МУС объявил о начале расследования возможных военных преступлений, разворачивающихся в Украине.

Этот шаг приветствовали главы государств и правительств ЕС на встрече в Версале в пятницу.

Определение военных преступлений и их доказывание

Военные преступления, согласно международному праву, включают нападения на гражданских лиц, а также нападения, которые приводят к непропорционально большим жертвам среди гражданского населения относительно военных задач. Такими преступлениями являются нападения на больницы, клиники, школы, исторические памятники и другие важные гражданские объекты, а также нападения или бомбардировки незащищенных городов, деревень или жилых домов, не являющихся военными объектами.

Многие ужасные акты насилия, которые приводят к гибели мирных жителей, могут не соответствовать таким критериям. В большинстве случаев доказать, что убийства гражданских лиц являются военным преступлением, очень сложно.

«Стандарт для вынесения обвинительного приговора в Международном уголовном суде чрезвычайно высок, - сказала Марти Флэкс, директор Инициативы по правам человека в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (США). - Для судебного преследования кого-либо за военные преступления и преступления против человечности нужно определить и продемонстрировать личную ответственность этого лица за то, что оно, скорее всего, направляло такую политику, и что оно ответственно за совершение этих преступлений. Это может быть очень сложно, особенно, когда нет сотрудничества с государством, из которого происходят это лицо, чего у нас, очевидно, нет в случае с Россией".

Чтобы предъявить кому-либо обвинение, прокурор МУС должен доказать, что предполагаемые деяния являются особо тяжкими: геноцидом, преступлениями против человечности или военными преступлениями. Прокурор определяет тяжесть, глядя на масштаб, природу, характер и последствия предполагаемых преступлений.

МУС судит отдельных лиц, а не государства. Например, в нынешнем конфликте ответчиком может быть не Россия, а её президент и главнокомандующий Владимир Путин.

Ордер на арест Путина?

Если будет найдено достаточно доказательств совершённых российским руководителем злодеяний, прокурор может сразу же потребовать, чтобы палата МУС выдала ордер на арест Путина. Однако возбудить дело в нынешних обстоятельствах будет сложно.

"Очевидно, что любое уголовное преследование требует ряда шагов, включая сбор вещественных доказательств, допросы, сбор свидетельских показаний, сбор контекстуальной информации и документации, объясняющей обстоятельства совершения преступления. В контексте продолжающейся активной войны делать это вдвойне трудно", продолжала американская правозащитница.

Если МУС выдаст ордер на арест Путина, то его возможности путешествовать будут строго ограничены.

«Если Путин или кто-то из его окружения будет разыскивается судом, то каждый из членов Римского статута Международного уголовного суда - а это 123 страны - будет обязан передать этого человека в МУС в случае приезда его в одну из этих стран", сказала Флэкс.

С практической точки зрения, чтобы Путину и другим высшим руководителям предъявить какие-либо обвинения, в России должна произойти смена режима. Но идея, что Путина арестует его собственное правительство, просто немыслима.

Судебное преследование главы государства требует времени

Если Путину будут предъявлены обвинения, и он останется на своём нынешнем посту, то ситуация ещё больше осложнится. Так было в случаях с другими главами государств, которым были предъявлены обвинения. Затем они годами уклонялись от того, чтобы лично предстать перед Международным уголовным судом, предпринимая для этого большие и разные усилия. Это важно, поскольку МУС не судит никого заочно.

Даже если Путину и другим высокопоставленным военным и политическим деятелям РФ когда-либо будут предъявлены обвинения - скорее всего, потребуются годы, чтобы вынести вердикт.

«Судебное преследование Международного уголовного суда может занять очень много времени. Дело, которое МУС начал расследовать в связи с российским вторжением на Украину в 2014 году, продолжается спустя семь-восемь лет. Судебные преследования, начатые в первые годы существования Суда в начале 2000-х годов в некоторых случаях продолжаются и сегодня", - заключила Марти Флэкс из Центра стратегических и международных исследований.

Украина использует ещё один способ привлечь Россию к ответственности - за "преступление агрессии". Она пытается делать это через Международный суд, который назначил публичные слушания. Этот суд ООН занимается спорами между странами, поэтому он не может предъявить никаких уголовных обвинений Путину как личности.