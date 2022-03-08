Евросоюз сокращает закупки российских энергоносителей

После того, как Вашингтон объявил о полном запрете на импорт российских нефти и газа, Брюссель предпочёл более мягкий подход, нарушив тем самым единство Запада в отношении агрессии против Украины. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии сообщил, что до конца года ЕС сократит закупки энергоносителей из России на две трети, но не будет вводить прямого эмбарго:

«Это тяжелое, чертовски тяжелое решение, но это необходимо, если мы хотим идти дальше и быстрее, чем мы делали это раньше».

Франс Тиммерманс выступал в Страсбурге, где Европарламент обсуждают пути снижения зависимости от энергоносителей из России. После начала её военной операции против Украины в ЕС резко выросли цены на природный газ и нефтепродукты. Депутат из Португалии Педру Маркеш. обеспокоен тем, что это ляжет тяжёлым бременем на плечи потребителей:

«Мы не можем заставить платить за это семьи. Поэтому Евросоюз должен взять на вооружение амбициозную политику, которая включает социальную помощь и меры по спасению климата. В разгар такого рода кризиса нам нужны чрезвычайные шаги, а прежде всего, более амбициозные решение проблемы энергетической бедности».

В краткосрочной перспективе Брюссель рассчитывает уменьшить зависимость от Москвы, заменяя её природный газ на сжиженный из таких стран, как Катар и США. Брюссель также хочет заполнить свои хранилища до 90% к началу октября, ускорить переход на возобновлямые источники энергии и рассмотреть другие варианты, включая использование мирного атома.