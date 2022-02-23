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Коронавирус усугубил в Европе неравенство и бедность

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 Méabh Mc Mahon
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Коронавирус усугубил в Европе неравенство и бедность
Авторское право  Sebastian Temlett, Caritas Europa   -   Caritas Europa

В Европе усиливается неравенство. Коронавирус усугубил дисбалансы на европейских рынках труда. Благотворительная организация Caritas отмечает, что всё больше людей нуждаются в еде, жилье и одежде.

Мария Найман, генеральный секретарь Caritas:

"Наши национальные системы всеобщего благосостояния недостаточно хороши. Они плохо помогают безработным, малоимущим трудящимся - всем, чей доход недостаточно высок. Этим людям не удовлетворяются их основные потребности. "Если мы хотим, чтобы общество лучше восстановилось после пандемии, мы не должны никого оставлять позади. Поэтому нам нужны более сильные системы социальной защиты".

Минимальный размер оплаты труда сильно различается по Европе: от 332 евро в Болгарии до 2202 евро в Люксембурге. Каждый четвертый молодой человек не может найти работу. Многие выходцы из неблагополучных семей сталкиваются с дискриминацией.

По данным Евростата, каждому пятому жителю ЕС угрожает бедность.