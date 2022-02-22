Министры иностранных дел ЕС утвердили санкции против России

Государства-члены Евросоюза единогласно одобрили набор санкций против России в ответ на решение президента Путина признать независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республики, а также за подрыв дипломатических усилий по деэскалации напряженности на границе с Украиной. Об этом было объявлено в Париже на внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС.

Евросоюз вводит санкции в отношении 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание сепаратистских регионов, и 27 физических и юридических лиц, обвиняемых в дестабилизации Украины.

Под ограничительные меры подпадают также несколько российских банков и государственных органов. ЕС намерен закрыть им доступ к своим финансовым рынкам и запретить финансирование суверенного долга России.

Торговля между странами Евросоюза ЛДНР также будет резко сокращена.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам предупредил, что Евросоюз готов пойти дальше, поскольку всё ещё есть нерешенные вопросы, включая судьбу остальной части Донбасса, находящейся под контролем Украины:

«Мы будем и впредь сохранять бдительность, - сказал Жозеп Боррель. - Достигнутые сегодня консенсус и единство мнений не означают, что мы находимся в конце истории. Мы держим в своем арсенале боеприпасы, чтобы и дальше подвергать санкциям поведение России в случае необходимости».

Директор брюссельского института "Брейгель" считает, что санкции будут эффективнее, если их вводить на более долгий период, на два-три года, и нацеливать на широкий круг экономических секторов. Однако Гунтрам Вольф признал что это будет дорого обходится не только России, но и самой Европе:

«Я думаю, что если санкции будут введены на короткий период, то цена для нас окажется не столь высокой. Но если период будет более длительный, захватит всю зиму или перейдёт на следующий год, то газа будет остро не хватать, и он очень подорожает. Я думаю, главный вопрос таков: "Сможет ли Европа собраться, сплотиться перед лицом этой агрессией и быть готовой ответить санкциями, которые были бы очень болезненными для России, но и довольно болезненными для нас, европейцев?"

Евросоюз постоянно координирует свои усилия с США и союзниками по НАТО, совместно планируя дальнейшие шаги. Они решают, например, будет ли считаться ли вторжением на Украину отправка в ЛНР и ДНР российских миротворцев.