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Новости Европы

Как вступить в НАТО и как далека Украина от членства в альянсе?

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 Lauren Chadwick
Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. 16 декабря 2021 года
Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. 16 декабря 2021 года   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО не расширялось на Украину и другие бывшие советские республики, выразив обеспокоенность расширением военно-политического альянса, созданного для противодействия бывшему Советскому Союзу.

Эксперты утверждают, что именно с этим связана концентрация российских войск вблизи украинской границы, которая вызвала в западных СМИ опасения о возможном вторжении. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что даже мысль о войне с Украиной считает неприемлемой.

Каков механизм вступления страны в НАТО и как далеко Украине до членства?

Когда был основан НАТО?

Североатлантический договор, или вашингтонский договор, был подписан в 1949 году 12 странами-основателями в целях объединения усилий для коллективной обороны в случае угрозы, в частности со стороны СССР.

Этот краткий по своего содержания договор обязывает членов НАТО защищать друг друга в случае опасности.

"Вооруженное нападение на одного... рассматривается как нападение на всех", - говорится в статье 5 договора.

Эта статья была впервые применена после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Тогдашний президент страны Джордж Буш младший выдвинул талибам* ультиматум: в кратчайшие сроки выдать американскому правосудию бин Ладена, а также всё руководство аль-Каиды. 21 сентября талибы ответили отказом, заявив, что США не предоставили достаточно веских доказательств причастности этой организации к атакам в Нью-Йорке и Вашингтоне. В ответ США начали военную операцию против талибов в Афганистане.

Каков процесс вступления в НАТО?

За последние 70 лет НАТО расширилась до 30 стран, при этом его члены могут приглашать другие европейские страны вступить в организацию.

Для рассмотрения ее кандидатуры потенциальной стране-члену необходимо следовать демократическим ценностям и вносить вклад в евроатлантическую безопасность.

Приглашенные страны получат план действий, в котором будут изложены рекомендации по вступлению в организацию, после чего начнутся переговоры.

Чтобы страна стала частью Североатлантического альянс протокол о ее присоединении к договору должен быть единогласно подписан членами НАТО.

Насколько близко Украина подошла к вступлению в альянс?

На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте альянс приветствовал стремление Украины и Грузии к членству в организации и согласился, что "эти страны станут членами НАТО".

Однако им не были предложены планы действий по вступлению в НАТО, при этом страны НАТО заявили, что они будут сотрудничать с Украиной и Грузией "по нерешенным вопросам", если такие просьбы поступят.

"За прошедшие почти 14 лет не было никакого движения в даже в эту сторону", - сказал о планах действий Самуэль Чарап, старший политолог из RAND Corporation.

В то время дружественный Москве президент Украины Виктор Янукович заявил, что стране нет необходимости вступать в НАТО, а парламент в 2010 году проголосовал за внеблоковый статус страны.

После отстранения Януковича от власти и названной Западом аннексии Россией Крыма премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что мнение страны о членстве в НАТО изменилось.

В 2017 году украинский парламент принял закон, восстанавливающий членство в НАТО как цель страны, позже в Конституцию были внесены соответствующие поправки.

В 2020 году Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями, что позволило ей более активно обмениваться информацией и участвовать в учениях организации.

"Финляндия также имеет этот статус, и это, вероятно, самый способный и значимый партнер альянса, не являющийся членом НАТО", - сказал Чарап.

Действующий президент Владимир Зеленский в этом месяце повторил, что намерение Украины стать членом НАТО "закреплено в конституции (и) остается неизменным".

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения линии разграничения на востоке страны. 17 февраля 2022 годаUkrainian Presidential Press Office via AP

Что мешает вступлению Украины в НАТО?

Рафаэль Лосс из Европейского совета по международным отношениям считает, что Украина не совсем соответствует критериям для вступления в НАТО.

С политической стороны, члены НАТО должны провести реформы в соответствии с планом вступления, а с военной стороны, они должны "укреплять безопасность альянса, а не умалять ее", - сказал Лосс.

Это означает, что "действия Путина в 2014 году сделали гораздо менее вероятным то, что Украина когда-либо станет членом альянса из-за территориального спора вокруг Крыма", говорит эксперт.

"Вторжением на Украину в 2014 году и вторжением в Грузию в 2008 году Россия фактически наложила вето на членство этих двух стран", - сказал Лосс.

Уильям Альберке, директор отдела стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований, говорит, что, хотя с 2014 года вооруженные силы Украины улучшились, для вступления в НАТО им все еще необходимо провести правовые, экономические и антикоррупционные реформы.

"В плане борьбы с коррупцией, реформ, в частности военной, они стали ближе, но, опять же, лучше в военном плане, но все еще существуют препятствия в плане коррупции в правительстве и судебных реформ", - добавил Альберке.

Но эксперт не согласен с тем, что территориальные споры Украины и Грузии с Россией полностью исключают их из списка претендентов на членство.

"Германия была оккупирована СССР на протяжении всей холодной войны, и все же они присоединились к альянсу в 1955 году. На самом деле, проект воссоединения Германии был одной из центральных причин появления Запада и НАТО", - сказал он.

Наблюдатели отмечают, что этот вопрос не стоял на повестке дня с тех пор, как в 2008 году Украине и Грузии было отказано в плане действий по вступлению в альянс.

Если бы Украина присоединилась к альянсу, страны-члены "по сути, втянулись бы в войну с Россией, так что это крайне маловероятно", - сказал Чарап.

Президент США Джо Байден, например, уже заявил, что он не будет посылать американские войска на Украину в случае российского вторжения, что было бы необходимо для всех 30 членов НАТО, если бы страна вступила в альянс.

"Я думаю, что до членства Украины в НАТО еще очень далеко", - сказал Лосс.

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