Как вступить в НАТО и как далека Украина от членства в альянсе?

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО не расширялось на Украину и другие бывшие советские республики, выразив обеспокоенность расширением военно-политического альянса, созданного для противодействия бывшему Советскому Союзу.

Эксперты утверждают, что именно с этим связана концентрация российских войск вблизи украинской границы, которая вызвала в западных СМИ опасения о возможном вторжении. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что даже мысль о войне с Украиной считает неприемлемой.

Каков механизм вступления страны в НАТО и как далеко Украине до членства?

Когда был основан НАТО?

Североатлантический договор, или вашингтонский договор, был подписан в 1949 году 12 странами-основателями в целях объединения усилий для коллективной обороны в случае угрозы, в частности со стороны СССР.

Этот краткий по своего содержания договор обязывает членов НАТО защищать друг друга в случае опасности.

"Вооруженное нападение на одного... рассматривается как нападение на всех", - говорится в статье 5 договора.

Эта статья была впервые применена после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Тогдашний президент страны Джордж Буш младший выдвинул талибам* ультиматум: в кратчайшие сроки выдать американскому правосудию бин Ладена, а также всё руководство аль-Каиды. 21 сентября талибы ответили отказом, заявив, что США не предоставили достаточно веских доказательств причастности этой организации к атакам в Нью-Йорке и Вашингтоне. В ответ США начали военную операцию против талибов в Афганистане.

Каков процесс вступления в НАТО?

За последние 70 лет НАТО расширилась до 30 стран, при этом его члены могут приглашать другие европейские страны вступить в организацию.

Для рассмотрения ее кандидатуры потенциальной стране-члену необходимо следовать демократическим ценностям и вносить вклад в евроатлантическую безопасность.

Приглашенные страны получат план действий, в котором будут изложены рекомендации по вступлению в организацию, после чего начнутся переговоры.

Чтобы страна стала частью Североатлантического альянс протокол о ее присоединении к договору должен быть единогласно подписан членами НАТО.

Насколько близко Украина подошла к вступлению в альянс?

На саммите НАТО 2008 года в Бухаресте альянс приветствовал стремление Украины и Грузии к членству в организации и согласился, что "эти страны станут членами НАТО".

Однако им не были предложены планы действий по вступлению в НАТО, при этом страны НАТО заявили, что они будут сотрудничать с Украиной и Грузией "по нерешенным вопросам", если такие просьбы поступят.

"За прошедшие почти 14 лет не было никакого движения в даже в эту сторону", - сказал о планах действий Самуэль Чарап, старший политолог из RAND Corporation.

В то время дружественный Москве президент Украины Виктор Янукович заявил, что стране нет необходимости вступать в НАТО, а парламент в 2010 году проголосовал за внеблоковый статус страны.

После отстранения Януковича от власти и названной Западом аннексии Россией Крыма премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что мнение страны о членстве в НАТО изменилось.

В 2017 году украинский парламент принял закон, восстанавливающий членство в НАТО как цель страны, позже в Конституцию были внесены соответствующие поправки.

В 2020 году Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями, что позволило ей более активно обмениваться информацией и участвовать в учениях организации.

"Финляндия также имеет этот статус, и это, вероятно, самый способный и значимый партнер альянса, не являющийся членом НАТО", - сказал Чарап.

Действующий президент Владимир Зеленский в этом месяце повторил, что намерение Украины стать членом НАТО "закреплено в конституции (и) остается неизменным".

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения линии разграничения на востоке страны. 17 февраля 2022 года Ukrainian Presidential Press Office via AP

Что мешает вступлению Украины в НАТО?

Рафаэль Лосс из Европейского совета по международным отношениям считает, что Украина не совсем соответствует критериям для вступления в НАТО.

С политической стороны, члены НАТО должны провести реформы в соответствии с планом вступления, а с военной стороны, они должны "укреплять безопасность альянса, а не умалять ее", - сказал Лосс.

Это означает, что "действия Путина в 2014 году сделали гораздо менее вероятным то, что Украина когда-либо станет членом альянса из-за территориального спора вокруг Крыма", говорит эксперт.

"Вторжением на Украину в 2014 году и вторжением в Грузию в 2008 году Россия фактически наложила вето на членство этих двух стран", - сказал Лосс.

Уильям Альберке, директор отдела стратегии, технологий и контроля над вооружениями Международного института стратегических исследований, говорит, что, хотя с 2014 года вооруженные силы Украины улучшились, для вступления в НАТО им все еще необходимо провести правовые, экономические и антикоррупционные реформы.

"В плане борьбы с коррупцией, реформ, в частности военной, они стали ближе, но, опять же, лучше в военном плане, но все еще существуют препятствия в плане коррупции в правительстве и судебных реформ", - добавил Альберке.

Но эксперт не согласен с тем, что территориальные споры Украины и Грузии с Россией полностью исключают их из списка претендентов на членство.

"Германия была оккупирована СССР на протяжении всей холодной войны, и все же они присоединились к альянсу в 1955 году. На самом деле, проект воссоединения Германии был одной из центральных причин появления Запада и НАТО", - сказал он.

Наблюдатели отмечают, что этот вопрос не стоял на повестке дня с тех пор, как в 2008 году Украине и Грузии было отказано в плане действий по вступлению в альянс.

Если бы Украина присоединилась к альянсу, страны-члены "по сути, втянулись бы в войну с Россией, так что это крайне маловероятно", - сказал Чарап.

Президент США Джо Байден, например, уже заявил, что он не будет посылать американские войска на Украину в случае российского вторжения, что было бы необходимо для всех 30 членов НАТО, если бы страна вступила в альянс.

"Я думаю, что до членства Украины в НАТО еще очень далеко", - сказал Лосс.

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