Приготовления НАТО к «новой нормальности»

В НАТО не подтверждают того, что Россия принимает меры по деэскалации напряженности на своей границе с Украиной. Североатлантического альянс призвал Москву прекратить наращивание там своих войск и избрать путь дипломатии. В этом контексте министры обороны стран НАТО, собравшиеся в среду в брюссельской штаб-квартире, договорились разработать варианты сдерживания России, в том числе создания новых боевых групп для размещения в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в долгосрочной перспективе.

«Москва ясно дала понять, что готова оспорить фундаментальные принципы, лежавшие в основе нашей безопасности на протяжении десятилетий, и сделать это с помощью силы, - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. - С сожалением я должен сказать, что это новая нормальность в Европе».

Генсек добавил, что происходит самое большое сосредоточение российских войск и тяжелой техники со времен холодной войны, и последствия этого будут ощущаться долго.

«На долгосрочную перспективу, я думаю, результатом явно стало резкое повышение в НАТО уровня тревоги и решимости укреплять оборону на востоке, а также в Черном море. Для этого создаётся структура на будущее. Для НАТО всё уже не будет как прежде, - сказал Ян Лессер из Германского Фонда Маршалла (США). - Россия мне представляется державой, которая настроена восстановить свои былые позиции и свергнуть нынешнюю архитектуру безопасности в Европе. Русские торопятся, чувствуя, что время не на их стороне, даже в отношении Украины. Я не знаю, каковы будут их намерения в плане применения силы. Но, конечно, чем дольше они будут ждать, тем это будет тяжелее».

Чтобы обсудить эти вопросы, лидеры Евросоюза воспользуются своей запланированной на четверг встречей в Брюсселе с участием представителей Африки. Однако никаких решений и официальных заявлений по поводу отношений с Россией на этом саммите не ожидается.