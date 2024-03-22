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В США проведена первая успешная операция по пересадке свиной почки человеку

Операция по пересадке почки длилась четыре часа
Операция по пересадке почки длилась четыре часа Авторское право AP Photo - screenshot
By Euronews
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62-летний пациент перенёс операцию хорошо и надеется, что вскоре сможет покинуть больницу.

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Американские врачи провели первую успешную пересадку генетически модифицированной свиной почки человеку.

Операция по трансплантации в Массачусетской больнице общего профиля Бостона заняла четыре часа.

Как сообщается, 62-летний пациент перенес её хорошо и сейчас восстанавливается. Рик Слэйман надеется, что почка приживётся и он вскоре сможет покинуть больницу.

Слэйман давно страдает от почечной недостаточности. Шесть лет назад в этой же больнице ему пересадили донорскую почку от человека, но организм её отторг.

Успешно проведённую операцию врачи назвали "важной вехой", так как человеческих донорских органов всем нуждающимся не хватает. Зачастую пациентам приходится ждать трансплантации длительное время.

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