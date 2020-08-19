Музей счастья в Дании

Этим летом в Копенгагене открылся один из самых уникальных музеев мира - Музей счастья. Он расположен в небольшом подвале одного из домов на тихой и спокойной улочке датской столицы. Цель основателя музея Майка Викинга - рассказать о счастье во всех его формах и проявлениях, сквозь призму веков и разных цивилизаций...

Майк Викинг, директор Музея счастья: "В Музее счастья мы проводим экскурсию по объектам, связанным со счастьем, поэтому у людей есть возможность взглянуть на него с разных сторон. Вы видите историю счастья, вы видите политику счастья, науку о счастье. Это небольшой музей, но о больших и важных вещах в жизни".

Майк Викинг - также основатель и руководитель Института исследования счастья в Копенгагене. Он автор книги "Хюгге. Секрет датского счастья". Хюгге - это особое понятие, возникшее в скандинавских странах. Оно обозначает чувство уюта, комфорта и благополучия в повседневной жизни. Согласно "Докладу о мировом счастье", ежегодно публикуемому ООН с 2012 года, Дания в этом одна из стран-лидеров.

Майк Викинг, директор Музея счастья: "Было много докладов о том, что скандинавские страны, в том числе Дания, - самые счастливые в мире. Я бы сказал, что, мы, скорее, наименее несчастные страны, потому что я думаю, что скандинавская модель действительно позволяет устранять причины несчастья. И именно поэтому эти страны выходят на первые места".

Посетители Музея счастья могут украсить его стены своими представлениями и воспоминаниями о счастье. И, конечно же, у каждого они неповторимые.