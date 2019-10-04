Сколько россиянам нужно для счастья?

161 тыс. рублей — именно столько нужно зарабатывать россиянам для счастья. При этом, по данным исследовательского центра портала Superjob.ru, мужчинам требуется немного больше, чем женщинам — 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Запросы у молодежи при этом немного скромнее, опрошенным в возрасте до 24 лет для ощущения полного счастья достаточно зарабатывать 118 тыс. рублей в месяц, людям старше 35 лет — 172 тыс. рублей. Уровень желаемых зарплат зависит от фактического месячного дохода: респондентам с заработком ниже 30 тыс. рублей для счастья достаточно 117 тыс. рублей, для тех же, кто получает больше 80 тыс. рублей в месяц, нужно 238 тыс. рублей.

Согласно исследованию, самые большие аппетиты по зарплатам у москвичей, им для полного счастья нужно не менее 212 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205 тыс. рублей), на третьем месте жители Ростова-на-Дону (200 тыс. рублей).

Самые невысокие требования по зарплате в Липецке (124 тыс. рублей в месяц), в Кирове (120 тыс. рублей) и в Оренбурге (115 тыс. рублей).

Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.