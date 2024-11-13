COP 29: Европейские регионы призывают больше инвестировать в адаптацию к изменению климата

By Euronews

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**Джереми Уилкс, Euronews: "**После недавних наводнений в Испании внимание сообществ приковано к роли региональных правительств в управлении катастрофами, связанными с изменением климата. Здесь, на COP29 в Азербайджане, европейские региональные лидеры просят увеличить инвестиции на адаптацию к ситуации. Они понимают: все, - от имеющейся у них инфраструктуры для защиты от наводнений, до систем управления чрезвычайными ситуациями, не готово к будущим вызовам. С нами президент Европейского комитета регионов Васко Кордейро.

Васко Кордейро, глава Европейского комитета регионов: "На протяжении многих лет принимались решения, которые, конечно, в то время казались правильными, но, которые в конечном итоге привели к таким последствиям. И это произошло в Валенсии, так же как это случалось в ряде других мест, пострадавших от наводнений, лесных пожаров и засухи".

Джереми Уилкс, Euronews: "Инвестиции в управление водотоками являются одним из примеров проактивных инвестиций, которые могут действительно окупиться в будущем. В этом уверен глава Братиславского края Юрай Дроба".

Юрай Дроба, глава Братиславского края: "Вам действительно нужно очень хорошо подумать, как вы тратите ограниченную сумму денег, которая у вас есть. В моем регионе окупилось строительство небольших плотин на холмах, которые фактически направляют небольшие реки таким образом, чтобы они не наносили большего ущерба. Я думаю, что это не будет стоить слишком дорого. Вы можете сделать это во время нормальных погодных условий. Тогда вы будете гораздо лучше подготовлены".

Джереми Уилкс, Euronews: "В рамках COP 29 раздается много голосов, требующих внимания. Мэры, городские лидеры, региональные советники говорят, что к ним необходимо прислушаться. Потому что, когда дело касается изменения климата, именно они находятся на передовой, и, когда что-то идет не так, они, помимо прочего, сталкиваются с ответной реакцией".