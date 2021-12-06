Нашествие тростниковых жаб на Тайване

На Тайване пытаются сдержать внезапное нашествие тростниковых жаб.

С фонариками в руках и в защитных перчатках десятки добровольцев из Тайваньского общества охраны амфибий работали всю ночь, обыскивая рисовые поля и овощные участки в поисках земноводных. Тростниковые жабы - опасный инвазивный вид по трем основным причинам. Они прожорливые хищники, они быстро размножаются и они ядовиты. Несмотря на свой бородавчатый вид, жабы являются символом богатства, долголетия и удачи в китайской культуре. Они также используются в китайской медицине, а их тотемы часто встречаются в фэн-шуй, чтобы отгонять неудачу.